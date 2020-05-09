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75-летие Победы

Президент Вьетнама: победа СССР привела к росту освободительного движения во всем мире

Нгуен Фу Чонг отметил, что она имеет эпохальную ценность и глубокое значение

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонг направил поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в субботу центральная вьетнамская газета Nhandan.

"Победа в борьбе с фашизмом 75 лет назад стала яркой вехой в истории человечества, одной из величайших побед XX века, которая имеет эпохальную ценность и глубокое значение. Героические советские армия и народ пролили много крови, спасая человечество от фашистской катастрофы, разбив мечты Гитлера о мировой гегемонии", - говорится в послании.

Президент СРВ отметил, что победа СССР и его союзников способствовала росту национально-освободительного движения во всем мире, что привело к ликвидации колониального строя в Азии, Африке и Латинской Америке. "Вьетнамский народ, воодушевленный этой исторической победой, поднялся на всеобщее восстание, свершил Августовскую революцию 1945 года и провозгласил Демократическую Республику Вьетнам, открыв в истории страны эпоху национальной независимости и социализма", - написал Нгуен Фу Чонг.

Он подчеркнул, что вьетнамский народ всегда помнит большую и бескорыстную помощь, оказанную ему Советским Союзом и Российской Федерацией в трудные годы борьбы за независимость и воссоединение страны, а также в нынешнем деле строительства и развития отечества. "В 2020 году СРВ и РФ отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Преодолев немало трудностей и вызовов за длительный исторический период, благодаря солидарности, духу равноправного сотрудничества и взаимной выгоды отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией постоянно укреплялись и активно развивались на благо народов двух стран, во имя мира, стабильности и процветания в регионе и в мире", - указал Нгуен Фу Чонг.

По случаю 75-летия Победы премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, а также вице-премьер и министр иностранных дел Фам Бинь Минь направили поздравительные телеграммы председателю правительства России Михаилу Мишустину и главе МИД Сергею Лаврову.

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РоссияВьетнам75-летие Победы
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