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75-летие Победы

Ветераны в десяти регионах страны примут личные парады Победы у своих домов

В них примут участие военнослужащие, росгвардейцы, курсанты и активисты

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в десяти регионах России примут в пятницу личные парады Победы под окнами домов, в которых проживают. Этим завершится акция "Парад у дома ветерана", стартовавшая 1 мая и объединившая более тысячи праздничных мероприятий у домов ветеранов в 50 субъектах РФ, сообщила ТАСС пресс-секретарь исполнительной дирекции Года памяти и славы Анастасия Сальникова.

"Важно поздравить ветеранов с их днем, выразить им благодарность. Именно поэтому с 1 по 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют группы людей, сформированные из военнослужащих Министерства обороны РФ, Росгвардии, подразделений МВД, курсантов и слушателей военных, кадетских и суворовских училищ, активистов военно-патриотических клубов и объединений", - сказала Сальникова. Она подчеркнула, что идея акции принадлежит не только исполнительной дирекции Года памяти и славы, но и является народной инициативой.

Финальные акции пройдут в День Победы в городах-героях: Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Новгородской и Орловской областях, в Бурятии, Татарстане, Калмыкии.

В городах-героях

В Санкт-Петербурге парады пройдут у Домов Ветеранов в Павловске и на Витебском проспекте, на улице Вязова и в Павловске на Садовой улице, в 12:00 мероприятие пройдет у Дома Ветеранов на Витебском проспекте. "Юнармейцы из Петродворцового, Пушкинского и Красногвардейского районов пройдут тремя парадными расчетами. После парада юнармейцы вручат ветеранам подарочные наборы, подготовленные комитетом. В наборах - сладости и сувенирная продукция с символикой 75-летия Победы", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. Мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности: юнармейцев обеспечат средствами индивидуальной защиты, наблюдать за маршем ветераны будут из окон.

В Волгограде по улицам и дворам пройдут автоколонны. "Мы объедем почти все районы города, заедем в 13 дворов, в 10 из которых живут участники Великой Отечественной войны. В этих дворах наш один из самых талантливых волгоградских артистов, лауреат международных и всероссийских конкурсов Даниил Зарипов исполнит знаменитую песню "День Победы", - рассказала ТАСС организатор патриотической акции "Победа в каждый дом" в Волгограде, заместитель директора "Волгоградконцерта" по концертной деятельности Татьяна Мокрая. В разработке маршрута акции активное участие принял Волгоградский городской совет ветеранов.

В День Победы губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравит участвовавшего в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах 97-летнего Николая Ивановича Кульпова и участника Сталинградской битвы, многих ключевых сражений войны 96-летнего Василия Марковича Мирошниченко. "Эта акция включена в перечень мероприятий, запланировано вручение подарка военнослужащими Росгвардии", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тулы.

Военная техника и 15 парадов

В Казани колонна военной исторической техники во главе с танком Т-34 "Колхозник Татарии", восстановленным курсантами Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, пройдет мимо парка Победы и до улицы Глушко к дому ветерана-танкиста Михаила Салова, а затем проследует через проспект Победы и развязку "Танковое кольцо".

"Едем на улицу Глушко, там поздравляем ветерана Великой Отечественной войны. Потом так же по городу, с песнями, музыкой, поздравлениями жителей города с Днем Победы колонна проезжает и возвращается в училище. <…> [Будем исполнять] песни, обязательно - "День Победы", "Катюша", "Ехал я из Берлина", - сообщил ТАСС заместитель начальника училища по военно-политической работе Олег Сухоручкин.

В Новгородской области пройдут 15 парадов для ветеранов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. "Сначала пройдут сотрудники МЧС и УМВД, потом в честь ветеранов участники парада будут салютовать троекратное "Ура". Ведущий будет проговаривать, что в этом доме проживают ветераны и в их честь сегодня парад, музыкальные поздравления. В составе каждого парада будет 11 человек, а после - для ветеранов будут музыкальные поздравления: их исполнят артисты областных и городских учреждений культуры", - сказал собеседник агентства.

В Великом Новгороде, где пройдет четыре таких парада, будет задействована и военная техника - два военных мотоцикла и отреставрированная машина ГАЗ-67. Запланированы также выступления фронтовых бригад с мини-театрализованными концертами в 37 дворах, где проживают участники Великой Отечественной войны.

В городе Туапсе Краснодарского края парад планируется для троих ветеранов Великой Отечественной войны: Александра Брока, Владимира Мирошникова, Раисы Переверстовой. Они живут на одной улице, по которой и пройдет торжественный строй. Как сообщила ТАСС начальник управления администрации города Валентина Миля, парад откроет духовой мини-оркестр, за ним пойдут шесть человек из воинской части (максимально допустимое число из-за ограничений по коронавирусу) и шесть казаков. Завершит парад советский грузовик ГАЗ-60, на котором поедут люди в форме времен войны. Ветеранам будут отданы воинские приветствия, каждый балкон украсит знамя Победы.

В преддверии праздника

В канун Дня Победы парады для ветеранов прошли в разных частях страны. В Калмыкии полицейские, сотрудники прокуратуры и МЧС прошли строевым маршем, устроили мини-парад техники под окнами ветеранов, их вдов и тружеников тыла. Артисты выступили с песнями военных лет, исполнив их на русском и калмыцком языках, рассказала ТАСС врио министра культуры и туризма региона Лариса Летуева. "Эмоции просто зашкаливают - настолько это было пронзительно трогательно. И наши ветераны, и все жильцы домов, ставшие свидетелями концерта и мини-парада, не сдерживали слез", - сказала она.

Накануне Дня Победы в Мурманске концертная бригада артистов ансамбля песни и пляски Северного флота импровизированным выступлением поздравила ветеранов, исполнив песни около их подъездов. А в Сестрорецке под Петербургом военный оркестр провел персональный плац-парад перед домом 104-летнего ветерана Валентина Рослякова.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДюмин, Алексей ГеннадьевичКраснодарский крайТатарстанТульская областьКалмыкияВолгоградская областьНовгородская областьСевастополь75-летие Победы
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