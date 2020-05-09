Российские соотечественники в Мексике создали онлайн-проект в честь Дня Победы

МЕХИКО, 9 мая. /ТАСС/. Российские соотечественники, проживающие в Мексике, при поддержке посольства РФ выступили создателями онлайн-проекта в честь 75-летия Великой Победы. В него вошли праздничный концерт, короткий фильм об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, снятый собственными силами, и интервью с главами дипломатических представительств Российской Федерации, Армении и Казахстана в латиноамериканской стране. Его показ состоится в субботу в 12:00 по местному времени (20:00 мск) на YouTube и других интернет-платформах.

"В проекте участвуют около 30 профессиональных музыкантов и артистов, - сообщила ТАСС один из его авторов, глава молодежной организации соотечественников Мексики "Русактив" Ксения Яхненко. - Они поют широко известные песни военных лет, в том числе "Синий платочек" и "Катюшу". Финальную композицию концерта, "День Победы", исполняет оперный певец Денис Седов, выступавший в ведущих театрах мира, в том числе в "Ла Скала" и Метрополитен-опера". "Он сделал запись у себя в Нью-Йорке и подарил нашей организации", - отметила Яхненко.

Роли в фильме, снятом на основе рассказа советника-посланника посольства РФ в Мексике Константина Дорохина, играют туристы из Перми, которые были вынуждены остаться в латиноамериканской стране из-за временного прекращения авиасообщения с Россией. "Я написала сценарий, мы арендовали оборудование и провели съемку, - рассказала глава "Русактива". - Снимали его два дня в доме, где проживают ребята, никуда не ездили из-за угрозы заразиться коронавирусом".

Другим заметным проектом по теме Великой Отечественной войны стала онлайн-акция "День Победы в Мексике", реализованная Россотрудничеством. "Она проходит в формате творческого марафона, в котором участвуют желающие из любой страны, все, кому дорога память о войне", - сообщил ТАСС представитель этого федерального агентства в республике Андрей Пахомов. Люди из разных регионов мира читают стихотворения, поют песни и представляют художественные работы, посвященные подвигу борцов с нацизмом. По словам Пахомова, акция вызвала отклик в социальных сетях, и только за последнюю неделю к ней присоединились около 200 участников.