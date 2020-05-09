Добытый в Якутии крупный алмаз назвали в честь Героя Советского Союза Владимира Лонгинова

"В юбилейный День Победы алмаз весом 95 карат, добытый на месторождении "Юбилейная", назван именем Героя Советского Союза Владимира Лонгинова", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева. Отмечается, что алмаз был добыт в марте 2019 года.

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Алмаз весом 95 карат, добытый на месторождении трубки "Юбилейная" в Мирнинском районе Якутии, назван в честь Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Якутии.

Владимир Лонгинов в августе 1941 года был призван в армию. Особо отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр, огнем прикрывал переправу и поддерживал подразделения полка в бою по захвату плацдарма, уничтожил более 80 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года.

По инициативе главы республики и руководства компании "Алроса" в регионе реализуется совместный проект "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии". Так, в 2020 году крупным алмазам, добытым компанией "Алроса" на территории Якутии, присваиваются имена Героев Советского Союза, которые отправились на фронт Великой Отечественной войны из Якутии. Алмазам весом более 50 карат уже присвоены имена Героев Советского Союза Сергея Асямова, Семена Достовалова, Максима Жадейкина, Михаила Космачева, Клавдия Красноярова, Григория Кузнецова.

Участие Якутии в войне

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, многие особенно отличились меткие стрелки.