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75-летие Победы

Авиационные парады открыли празднование Дня Победы в городах Дальнего Востока

Во всех регионах ДФО также прошли церемонии возложения цветов на мемориалах Победы

ТАСС, 9 мая. Празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в городах Дальнего Востока. В небе над Петропавловск-Камчатским, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Благовещенском, Читой, Улан-Удэ, другими городами пролетели истребители, истребители-бомбардировщики, вертолеты, самолеты военно-транспортной авиации. О этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа ВВО).

"9 мая демонстрационные полеты авиации, посвященные Дню Победы, прошли в нескольких городах, было задействовано около 100 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота. Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в нем задействовали 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР", - сообщили в Восточном военном округе.

В небе над Улан-Удэ, где сегодня немного ветреная, но ясная солнечная погода, на скорости порядка 600 км/ч под управлением победителей международного конкурса "Авиадартс" пролетели четыре тяжелых высокоманевренных многоцелевых истребителя поколения 4++ Су-30СМ. Жители столицы Бурятии наблюдали за самолетами из окон своих домов, с балконов - увидеть авиационный парадный строй можно было из любой точки города. "Летный состав авиагрупп отработал элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнил построения строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами", - пояснили в Восточном военном округе.

Во многих городах Дальнего Востока наблюдать за авиационным парадом можно было, в том числе по местным телеканалам, для этого специально были организованы прямые эфиры.

Отменить авиационные парады из-за погодных условий пришлось во Владивостоке и Якутске. В столице Дальнего Востока коррективы в празднование Дня Победы внесла пасмурная погода, там должны были пролететь противолодочные самолеты Ту-142МЗ и Ил-38, самолет Ан-140, истребители Су-35С и ударные вертолеты Ка-52. В Якутске 9 мая выпал снег, температура воздуха опустилась до минус 2 градусов.

В России 2020 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В связи с распространением коронавируса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, переносятся на более поздний срок.

Памятные акции

Во всех городах Дальнего Востока на мемориалах Победы состоялись церемонии возложения цветов с участием глав регионов. В Чите в торжественном мероприятии у Вечного огня на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев приняли участие военнослужащие 29-й общевойсковой армии. В Улан-Удэ к памятной церемонии присоединились члены общественного движения "Волонтеры Победы", они развернули Знамя Победы и возложили цветы к недавно установленному памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому - командовавший Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года военачальник начинал свой доблестный воинский путь в Бурятии.

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На «Горном воздухе» в рамках патриотической акции развернули гигантское Знамя Победы! Копию знаменитого красного полотна размером 10 на 20 метров развернули на верхней площадке спортивно-туристического комплекса. В акции приняли участие представители сахалинского отделения «Юнармии», спортивных организаций, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также сотрудники агентства по делам молодежи островного региона и молодежного ресурсного центра.

Публикация от Валерий Лимаренко (@limarenko_official)

В Хабаровске стартовал посвященный празднику автопробег ретроавтомобилей, одновременно с авиапарадом своеобразный "водный салют" в честь 75-летия Победы дали все фонтанные комплексы. Во всех регионах Дальнего Востока 9 мая проходят концерты "фронтовых бригад" и акция "Поем двором": артисты исполняют для ветеранов песни их фронтовой молодости.

Все главные события 9 мая люди могут наблюдать в эфирах местных телеканалов. Ветеранов и жителей Приморья поздравил губернатор региона Олег Кожемяко: "Три четверти века прошло со времени окончания этой страшной войны, но День Победы по-прежнему остается главным и поистине всенародным праздником. Он знаменует триумф нашего Отечества, несет в себе великую объединяющую силу!". Глава региона возложил цветы к стеле "Город воинской славы" и Вечному огню Мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Главным событием дня в Магадане стало открытие мемориала "Героям Алсиба" - воздушной трассы "Аляска - Сибирь" протяженностью более 6,5 тыс. км, по которой в годы Второй мировой войны советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения.

Бессмертный полк

Все регионы Дальнего Востока участвуют в акции "Бессмертный полк". В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу акция в этом году проходит на интернет-площадках, по телевидению.

В Якутии на региональном телевидении и на портале "Бессмертный полк России" транслируется видеоряд с фотографиями участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. "Искренне надеюсь, что в Год памяти и славы к акции присоединится еще больше жителей нашей республики. Этот год не должен стать исключением, а наоборот, должен сплотить нас в непростое для страны и всего мира время", - написал глава Якутии Айсен Николаев на своей официальной странице в соцсетях.

В Магаданской области праздничное шествие "Бессмертного полка" проходит в эфире областного телеканала. В течение всего дня по телевидению транслируются фотографии участников войны, тружеников тыла и всех тех, кто внес свой вклад в Победу.

В Уссурийске памятная акция пройдет вечером. В 19:00 (12:00 мск) портреты своих дедов, прадедов, участвовавших в войне, горожане покажут в окнах домов, на балконах. Как сообщили ТАСС в управлении культуры Уссурийска, в этот момент будет организована онлайн-трансляция с квадрокоптера, который пролетит по улицам. Власти Владивостока, где шествие "Бессмертного полка" также переносится на неопределенный срок, призвали горожан выкладывать свои фотографии в социальные сети с хэштегами акции.

Продолжение Дня Победы

Вечером города, поселки и села Дальнего Востока присоединятся к Всероссийской акции "Минута молчания". После люди выйдут на балконы, к окнам своих домов и, держа в руках фотографии с портретами ветеранов, исполнят песню "День Победы".

Во Владивостоке в 22:00 по местному времени (17:00 мск) начнется акция "Фонарики Победы": оставаясь у себя дома, жители Приморья зажгут на несколько минут в окнах фонари, свечи, чтобы продемонстрировать единение и почтить память героев.

Завершением праздника на Дальнем Востоке станет торжественный салют, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным ВВО, он запланирован в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Петропавловске-Камчатском. В Улан-Удэ с остова Комсомольский салютные выстрелы произведут военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа совместно с гаубичной батареей воздушно-десантных войск. Из специальных салютных установок и 120- миллиметровых гаубиц Д-30 в небо будет запущено более трехсот фейерверочных зарядов.

Теги
РоссияПриморский крайЯкутияЗабайкальский крайХабаровский крайМагаданская областьСахалинская областьНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток75-летие Победы
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