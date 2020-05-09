Авиационные парады открыли празднование Дня Победы в городах Дальнего Востока

ТАСС, 9 мая. Празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось в городах Дальнего Востока. В небе над Петропавловск-Камчатским, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Благовещенском, Читой, Улан-Удэ, другими городами пролетели истребители, истребители-бомбардировщики, вертолеты, самолеты военно-транспортной авиации. О этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа ВВО). "9 мая демонстрационные полеты авиации, посвященные Дню Победы, прошли в нескольких городах, было задействовано около 100 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота. Наиболее масштабный пролет состоялся в Хабаровске, в нем задействовали 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и тактические разведчики Су-24МР", - сообщили в Восточном военном округе.

В небе над Улан-Удэ, где сегодня немного ветреная, но ясная солнечная погода, на скорости порядка 600 км/ч под управлением победителей международного конкурса "Авиадартс" пролетели четыре тяжелых высокоманевренных многоцелевых истребителя поколения 4++ Су-30СМ. Жители столицы Бурятии наблюдали за самолетами из окон своих домов, с балконов - увидеть авиационный парадный строй можно было из любой точки города. "Летный состав авиагрупп отработал элементы групповой слетанности в составе звеньев и пар, а также выполнил построения строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами", - пояснили в Восточном военном округе.

Во многих городах Дальнего Востока наблюдать за авиационным парадом можно было, в том числе по местным телеканалам, для этого специально были организованы прямые эфиры. Отменить авиационные парады из-за погодных условий пришлось во Владивостоке и Якутске. В столице Дальнего Востока коррективы в празднование Дня Победы внесла пасмурная погода, там должны были пролететь противолодочные самолеты Ту-142МЗ и Ил-38, самолет Ан-140, истребители Су-35С и ударные вертолеты Ка-52. В Якутске 9 мая выпал снег, температура воздуха опустилась до минус 2 градусов. В России 2020 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом памяти и славы. В связи с распространением коронавируса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, переносятся на более поздний срок. Памятные акции Во всех городах Дальнего Востока на мемориалах Победы состоялись церемонии возложения цветов с участием глав регионов. В Чите в торжественном мероприятии у Вечного огня на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев приняли участие военнослужащие 29-й общевойсковой армии. В Улан-Удэ к памятной церемонии присоединились члены общественного движения "Волонтеры Победы", они развернули Знамя Победы и возложили цветы к недавно установленному памятнику дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому - командовавший Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года военачальник начинал свой доблестный воинский путь в Бурятии.