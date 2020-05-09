Эксперты: выход сотрудников на работу после режима самоизоляции должен быть поэтапным

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Выход на работу после режима самоизоляции должен быть поэтапным, это поможет снизить риск заражения коронавирусом нового типа. При этом работодателям стоит проверять температуру у работников, снабжать их средствами индивидуальной защиты и регулярно проводить уборку в помещениях, считают опрошенные ТАСС эксперты.
В конце марта во всех регионах России был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который, в частности, предусматривает соблюдение гражданами режима самоизоляции. Тогда же многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.
Личный опыт
"Можно ссылаться на опыт, который есть у каждого человека: работающий человек когда-нибудь ходил в отпуск. Да, никогда не было такой длительной изоляции, сейчас это как бы новое, но опыт выхода на работу после длительного отдыха есть. Бывает трудно: быстрее утомляешься, сложнее сосредоточиться", - сказала ТАСС психолог Елена Пояркова.
По ее словам, выход на работу все равно будет сопровождаться стрессом для человека. "Мы должны понимать, что выход на работу тоже будет сопряжен дезадаптацией, даже если работа не прекращалась. <…> Мы испытаем стресс, когда зайдем в метро и увидим там большое количество людей, все будет шуметь, не так, как дома. И на все это нам потребуется время, чтобы нам опять к этому привыкнуть и адаптироваться. Скорее всего, это достаточно быстро произойдет", - говорит психолог.
Как рассказал ТАСС управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел, для того, чтобы настроить сотрудников на выход из режима самоизоляции, нужно сначала провести серию онлайн-собраний с руководителями отделов.
"Программа этих собраний может разрабатываться совместно специалистами HR-отдела и топ-менеджерами. Предварительно, чтобы почувствовать атмосферу во всем коллективе, можно провести анонимное анкетирование - спросить, хотят ли сотрудники в офис и что их волнует", - отмечает Кугел.
Кроме того, по словам эксперта, можно порекомендовать руководителям составить список задач для каждого сотрудника на первые дни в офисе, это поможет снизить уровень беспокойства в коллективе. За несколько дней до выхода в офис можно прислать сотрудникам инструкции с советами, как снизить стресс и вернуться в рабочую колею (например, как восстановить режим сна).
Поэтапный выход
"На работу, действительно, стоит выходить поэтапно. Это поможет избежать массовых скоплений сотрудников и снизить риски заражений в офисе. Возможен сценарий, при котором на первых порах у сотрудников будет несколько присутственных дней в офисе (например, у руководителей отделов, менеджеров по продажам). Кто-то, например, бухгалтеры, юристы, IT-разработчики, PR-специалисты, могут еще некоторое время поработать из дома по обоюдному согласию сторон. В отделах, которые базируются в open space, там, где работают десятки специалистов, можно выводить сотрудников в офис небольшими группами, ориентируясь на то, где расположены их рабочие места и смогут ли они соблюдать социальное дистанцирование", - подчеркнул Кугел.
Такого же мнение придерживается директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR Наталья Щербакова.
"План выхода сотрудников в офис стоит продумать заранее: желательно не выводить всех из самоизоляции одновременно, а продумать поэтапный выход. Сначала можно вывести менеджерский состав, далее сотрудников по группам. Разница между этапами может быть минимальной - в один день, но при таком раскладе каждая следующая группа будет сразу вливаться в рабочий процесс", - сказала Щербакова ТАСС.
Щербакова также отметила, что рабочую неделю в первое время можно начинать не с понедельника, а, например, со среды, "это также смягчит стресс от изменения, уже ставшего немного привычным режима работы на "удаленке".
Организация процесса
Эксперт добавила, что, появившись в офисе, сотрудники, соскучившись друг по другу, будут много общаться между собой. "Поэтому стоит продумать организацию встреч, на которых сначала будет возможность обменяться эмоциями и впечатлениями от жизни и работы на карантине, а потом плавно перейти к обсуждению бизнес-задач, распределить задания в команде, поставить сроки выполнения, чтобы сотрудники начали вливаться в рабочий режим", - подчеркнула она.
Говоря об организации рабочего процесса в офисе, эксперты отметили, что работодатели должны не терять бдительность и продолжать контролировать ситуацию со здоровьем сотрудников.
"Рекомендуется измерять температуру сотрудников и гостей офиса на входе и фиксировать показания в журнале. Кроме того, необходимо закупить медицинские маски, перчатки, антисептики и обеззараживатели воздуха. Хотя эти меры и не гарантируют 100% безопасность коллектива, психологически сотрудники будут чувствовать себя комфортнее, понимая, что работодатель делает все возможное, чтобы нивелировать риски. Помимо этого, стоит чаще проводить уборку помещений, обработку поверхностей и информировать об этом сотрудников. На входе в кабинеты можно повесить графики, где будет отмечаться, когда проводилась последняя уборка", - добавил Кугел.
По словам Щербаковой, сотрудникам стоит напоминать о необходимости соблюдения гигиены и мер предосторожности и о необходимости оставаться дома при первом проявлении любых симптомов простуды и вызвать врача, "а не совершать трудовые подвиги с риском заразить коллег".