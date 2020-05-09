Эксперты: выход сотрудников на работу после режима самоизоляции должен быть поэтапным

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Выход на работу после режима самоизоляции должен быть поэтапным, это поможет снизить риск заражения коронавирусом нового типа. При этом работодателям стоит проверять температуру у работников, снабжать их средствами индивидуальной защиты и регулярно проводить уборку в помещениях, считают опрошенные ТАСС эксперты. В конце марта во всех регионах России был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который, в частности, предусматривает соблюдение гражданами режима самоизоляции. Тогда же многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Личный опыт "Можно ссылаться на опыт, который есть у каждого человека: работающий человек когда-нибудь ходил в отпуск. Да, никогда не было такой длительной изоляции, сейчас это как бы новое, но опыт выхода на работу после длительного отдыха есть. Бывает трудно: быстрее утомляешься, сложнее сосредоточиться", - сказала ТАСС психолог Елена Пояркова.

На эту тему Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

По ее словам, выход на работу все равно будет сопровождаться стрессом для человека. "Мы должны понимать, что выход на работу тоже будет сопряжен дезадаптацией, даже если работа не прекращалась. <…> Мы испытаем стресс, когда зайдем в метро и увидим там большое количество людей, все будет шуметь, не так, как дома. И на все это нам потребуется время, чтобы нам опять к этому привыкнуть и адаптироваться. Скорее всего, это достаточно быстро произойдет", - говорит психолог. Как рассказал ТАСС управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел, для того, чтобы настроить сотрудников на выход из режима самоизоляции, нужно сначала провести серию онлайн-собраний с руководителями отделов. "Программа этих собраний может разрабатываться совместно специалистами HR-отдела и топ-менеджерами. Предварительно, чтобы почувствовать атмосферу во всем коллективе, можно провести анонимное анкетирование - спросить, хотят ли сотрудники в офис и что их волнует", - отмечает Кугел. Кроме того, по словам эксперта, можно порекомендовать руководителям составить список задач для каждого сотрудника на первые дни в офисе, это поможет снизить уровень беспокойства в коллективе. За несколько дней до выхода в офис можно прислать сотрудникам инструкции с советами, как снизить стресс и вернуться в рабочую колею (например, как восстановить режим сна). Поэтапный выход "На работу, действительно, стоит выходить поэтапно. Это поможет избежать массовых скоплений сотрудников и снизить риски заражений в офисе. Возможен сценарий, при котором на первых порах у сотрудников будет несколько присутственных дней в офисе (например, у руководителей отделов, менеджеров по продажам). Кто-то, например, бухгалтеры, юристы, IT-разработчики, PR-специалисты, могут еще некоторое время поработать из дома по обоюдному согласию сторон. В отделах, которые базируются в open space, там, где работают десятки специалистов, можно выводить сотрудников в офис небольшими группами, ориентируясь на то, где расположены их рабочие места и смогут ли они соблюдать социальное дистанцирование", - подчеркнул Кугел.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов