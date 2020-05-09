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Генсек ООН призвал не допускать новых попыток посеять рознь между людьми

Антониу Гутерриш отметил, что "нельзя забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами"

ООН, 9 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в День Победы призвал не допускать новых попыток посеять рознь между людьми и распространять ненависть.

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"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях, - сказал он в видеообращении. - Мы никогда не должны забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами".

Гутерриш отметил, что "даже во время нынешнего кризиса COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания - прим. ТАСС) мы являемся свидетелями новых попыток сеять рознь между людьми и распространять ненависть".

"Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", - добавил он.

Теги
Гутерриш, Антониу75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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