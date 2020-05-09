В Белграде заявили, что Европа зиждется на подвиге народов РФ и Сербии в войне с нацизмом

БЕЛГРАД, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Народы России и Сербии понесли самые тяжелые потери во Второй мировой войне, в основании современной Европы лежит жертвенный подвиг российских и сербских победителей нацизма. Об этом заявил в субботу корреспонденту ТАСС министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

"Россияне понесли самые большие потери во Второй мировой войне, а сразу за ними - соразмерно населению - идут сербы. Мы победили гитлеровскую Германию и ее союзников, в борьбе за освобождение мы построили из наших костей фундамент, на котором стоит современная Европа, поэтому никто не может сказать, что россияне или сербы - не часть Европы. К сожалению, некоторые сегодня пытаются фальсифицировать исторические факты, хотят агрессоров представить как жертв, а жертв - как агрессоров. Мы им этого не должны позволить!" - заявил министр.

Попович рассказал, что День Победы в Сербии связан с памятью об освободителе - российском солдате: "У нас в Сербии День Победы - особенно значимый праздник. <...> Красная армия освободила от нацистов наш главный город Белград и принесла свободу всей Сербии. Сербия это помнит! Спасибо нашей братской России за дружбу и союзничество, длящиеся веками, спасибо президенту Владимиру Путину за принципиальную поддержку, которую Россия оказывает Сербии по вопросу Косова. С Днем Победы!"

По данным экспертов, во время Второй мировой войны Сербия потеряла 30% своего населения (по разным оценкам, до 1,7 млн человек). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Огромные потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Сербии четыре года подряд и является одной из самых массовых в мире. В 2019 году 9 мая по улицам сербской столицы в колонне "Бессмертного полка" прошло около 10 тыс. человек. Подобные марши также прошли в 12 городах республики, в том числе в Белграде, Нови-Саде, Нише. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран.