Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечаться торжественно, широко и достойно

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне обязательно еще будет отмечено широким и торжественным празднованием с военным парадом на Красной площади и маршем "Бессмертного полка".

"Мы обязательно, как обычно - широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", - сказал глава государства, обращаясь в субботу к гражданам по случаю Дня Победы. "Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка", - добавил президент, назвав эту акцию маршем "благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями".

"Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость", - продолжил Путин. Он подчеркнул, что россиян объединяют общая память и общие надежды, общие устремления и ответственность за настоящее и будущее. "Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", - заключил президент РФ, поздравив граждан страны с праздником.

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.