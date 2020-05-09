{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы
Обновлено 

Путин пообещал, что юбилей Победы будет отмечаться торжественно, широко и достойно

По словам президента, состоится парад на Красной площади и народный марш "Бессмертного полка"
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне обязательно еще будет отмечено широким и торжественным празднованием с военным парадом на Красной площади и маршем "Бессмертного полка".

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Мы обязательно, как обычно - широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу", - сказал глава государства, обращаясь в субботу к гражданам по случаю Дня Победы. "Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка", - добавил президент, назвав эту акцию маршем "благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями".

"Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость", - продолжил Путин. Он подчеркнул, что россиян объединяют общая память и общие надежды, общие устремления и ответственность за настоящее и будущее. "Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", - заключил президент РФ, поздравив граждан страны с праздником.

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Якутске открыли стелу в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Она представляет собой золотую звезду, перед которой установлены 3-линейная винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина и автомат Калашникова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС