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75-летие Победы

В Москве над Красной площадью прошел авиапарад

Его закрыла шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над столицей специальными дымами в цвета государственного флага России
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Описание
© Михаил Метцель/ТАСС
© Григорий Дукор/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Парадный строй из 75 вертолетов и самолетов прошел над Красной площадью Москвы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

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Традиционно пролет авиации начали вертолеты, в том числе самый крупный военно-транспортный вертолет в мире - Ми-26, многоцелевые Ми-8АМТШ, транспортно-боевые Ми-35М, разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник" единственной в России вертолетной пилотажной группы "Беркуты".

За ними над Красной площадью прошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три транспортника Ил-76МД и тройка дальних бомбардировщиков Ту-95МС. Затем в небе появились четыре бомбардировщика Ту-22М3 во главе с ракетоносцем Ту-160, следом в боевом порядке пролетели топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, имитируя процесс дозаправки в воздухе.

Далее проследовал квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

"Кинжал", "Русские витязи" и "Стрижи"

После этого в воздушном строю появились четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с подвешенными гиперзвуковыми авиационными ракетами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57. Два МиГ-31К, оснащенные "Кинжалами", стали изюминкой авиационной части парада еще в 2018 году. На боевом дежурстве эти комплексы находятся с 2017 года. Известно, что скорость ракеты превышает скорость звука в десять раз, а дальность составляет до 2 тыс. км.

Затем в боевом порядке "тактическое авиационное крыло" пролетела группа из десяти самолетов, в составе которой бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.

За ними прошли пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Экипажи авиагрупп на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на скорости около 550 км/ч выполнили построение "Кубинский бриллиант".

Закрыла авиапарад шестерка штурмовиков Су-25. Они окрасили небо над столицей специальными дымами в цвета государственного флага России.

Пролет самолетов над Красной площадью прошел на высотах от 300 до 500 м со скоростью 500 км/ч, вертолетов - на высоте около 150 м со скоростью 200 км/ч. Для выполнения полетов авиации было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Теги
Россия75-летие Победы
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