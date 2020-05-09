В Крыму полиция проверяет информацию о драке между продавцом и покупателем без маски

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Полиция в Республике Крым приступила к проверке инцидента в магазине между продавцом и покупателем, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по республике.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что молодой человек пришел в магазин с девушкой без средств защиты. Парень вышел на улицу, однако его спутница осталась внутри и поругалась с продавщицей. Затем он вернулся в магазин и вступил в конфликт. По информации телеканала, молодой человек является тренером местной секции ассоциации боев без правил. Произошедшее было запечатлено на камеру - мужчина буквально протащил женщину по улице и нанес ей несколько ударов. Также на кадрах видно, как продавщица бросила в тренера банку с огурцами, но не попала в него.

"Информация по поводу данного инцидента поступила в органы внутренних дел. Она принята, зарегистрирована в установленном законом порядке, проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что инцидент произошел в одном из магазинов города Судак.

Ранее 7 мая глава республики Сергей Аксенов сообщил, что власти Крыма с 12 мая обяжут всех жителей региона носить медицинские маски и марлевые повязки при посещении общественных мест и поездках в транспорте, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из-за возобновления работы части предприятий в период пандемии.

По состоянию на 9 мая в Республике Крым зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции.