В Ростовской области вручили паспорт РФ ветерану, проживавшему 10 лет без гражданства

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветерану Великой Отечественной войны Борису Туманову, проживавшему в России 10 лет без гражданства, накануне 100-летнего юбилея вручили паспорт гражданина РФ. Об этом сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России "Новочеркасское" Ростовской области помогли Борису Николаевичу Туманову, ветерану Великой Отечественной войны, в максимально сжатые сроки оформить гражданство и получить паспорт гражданина Российской Федерации. Он переехал в город Новочеркасск из Украины в 2010 году и до настоящего времени проживал в России по оформленному виду на жительство", - сказала она.

Ветерану 99 лет. Паспорт ему вручила начальник отдела по вопросам миграции совместно с представителями местной администрации. "Ветеран был очень признателен полицейским за оказанное внимание и чуткое отношение. Он отметил, что на пороге векового юбилея очень рад стать гражданином России", - добавила Волк.