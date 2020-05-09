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75-летие Победы
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Российский глубоководный аппарат "Витязь" установил вымпел на дне Марианской впадины

Посвященный 75-летию Победы вымпел установили на глубине 10 028 метров
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© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

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"8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров", - сказали в пресс-службе.

В фонде также уточнили, что на дно впадины был доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, подводный беспилотник за три часа провел картографирование, фото и видеосъемку морского дна, также были изучены параметры морской среды.

"Это первый из экспериментов, которые запланированы в рамках проекта "Витязь" <...> Проект "Витязь" - это дальнейшее развитие отечественных достижений в области создания глубоководных морских автономных комплексов, в том числе не имеющих ограничений по глубине погружения", - приводит пресс-служба слова генерального директора ФПИ Андрея Григорьева.

Проект "Витязь"

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Как сообщили в Минобороны РФ, аппарат был доставлен на Тихоокеанский флот для проведения испытаний в апреле этого года. Затем в акватории Японского моря с борта спасательного буксира "Фотий Крылов" было выполнено несколько глубоководных погружений для подтверждения заявленных технических характеристик.

"Витязь" является частью комплекса сверхглубоководного погружения, работа над которым ведется с сентября 2017 года. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.

Как заявляют в ФПИ, он способен работать на предельных глубинах Мирового океана. Оборудование позволяет аппарату производить обзорно-поисковую и батиметрическую съемку района, забор проб, гидролокационную съемку рельефа дна, осуществлять измерения гидрофизических параметров морской среды. В отличие от работавших ранее в Мариинской впадине аппаратов Kaiko и Nereus аппарат "Витязь" функционирует полностью автономно. Благодаря использованию в системе управления аппарата элементов искусственного интеллекта он может самостоятельно обходить препятствия, находить выход из ограниченного пространства и решать другие интеллектуальные задачи.

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