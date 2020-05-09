Волонтеры Победы поздравили более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" 9 мая поздравили с праздником более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила в субботу пресс-служба движения.

"Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире "Волонтеры Победы" из России и 46 государств сделали все, чтобы ветераны все же смогли почувствовать атмосферу праздника и благодарность людей, ради будущего которых они стояли до самого конца. Так, активисты поздравили в этот день более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что активисты поздравляли ветеранов по телефону, доставляли им открытки, а также проводили концерты под окнами домов, где живут участники Великой Отечественной войны.

"9 мая ветераны привыкли делиться воспоминаниями, слушать военные песни. Также Герои ждут в гости и волонтеров, чтобы тепло поговорить за чашечкой чая. В этом году в связи с коронавирусом поздравить ветеранов в привычном формате нельзя, но добровольцы постарались сделать так, чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими или забытыми. Сейчас нашим Героям как никогда нужна поддержка, внимание и живое человеческое общение, поэтому именно его мы организовали всеми возможными и, главное, безопасными для здоровья способами", - приводятся в сообщении слова руководителя движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой.