Более 120 соотечественников участвуют в акции "Бессмертный полк" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Свыше 120 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Индии, которую организовала в онлайн-формате Индийская ассоциация российских соотечественников (ИАРС) при поддержке представительства Россотрудничества в этой стране. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС председатель координационного совета ИАРС Елена Барман.

"Более 120 участников - это соотечественники, живущие в делийском консульском округе и других частях Индии - приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая приурочена к 75-й годовщине великой Победы. На странице в Facebook ИАРС создала страницу "Бессмертный полк" Индия". На ней размещены фотографии тех, кто воевал против нацистов. Эти материалы скомпонованы в презентацию, которая демонстрируется в онлайн-формате. Кроме того, хочу отметить, что сейчас различные праздничные акции проходят и в других четырех Российских центрах науки и культуры (РЦНК) по всей Индии - это РЦНК в Мумбаи, Калькутте, Ченнаи и Тривандруме", - рассказала Барман.

Как в свою очередь сообщил корреспонденту ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский, ко Дню Победы подготовлен и онлайн-концерт. "Около 30 соотечественников из Индии и разных стран мира читают стихи, поют песни на русском языке и даже исполняют музыкальные произведения", - объяснил Розовский.

Он добавил, что Россотрудничество также организовало акцию "Эстафета памяти" в рамках празднования Дня Победы. Любой желающий из числа изучающих русский язык индийцев мог прислать видеозапись того, как он читает стихотворение о войне или поет на русском языке песню военных лет, кроме того, принимались эссе на тему: "И помнит мир спасенный".

"Мы получили более 20 эссе на трех языках: русском, английском и хинди. Среди их авторов - индийские студенты, изучающие русский язык или историю России. Работы прислали учащиеся индийских вузов, а также студенты из Индии, обучающиеся в Российском университете дружбы народов и в Санкт-Петербургском государственном университете", - рассказал Розовский.

Кроме того, участники акции присылали и видеоролики, на которых они читают по-русски стихи или поют песни военных лет, а индийские преподаватели-русисты представили презентации о писателях-фронтовиках, отметил он.

"Победители получат награды, но их мы сможем вручить только тогда, когда закончится строгая изоляция, введенная по всей Индии из-за распространения коронавирусной инфекции", - добавил собеседник агентства.