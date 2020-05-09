Фрегаты, корветы и подлодка задействованы в параде кораблей в Севастополе в честь 9 Мая

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Около 15 кораблей и катеров Черноморского флота выстроились в Севастопольской бухте для парада, приуроченного ко Дню Победы, передает корреспондент ТАСС.

Ближе всего к выходу из бухты стоит подводная лодка "Ростов-на-Дону", за ней расположились пограничный сторожевой корабль "Аметист" и сторожевой корабль "Ладный". В глубине бухты стоят фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", недавно вернувшиеся из дальней морской зоны: они регулярно направляются в Средиземное море для выполнения задач в составе группировки Военно-морского флота России. Фрегаты оснащены современным вооружением, в том числе комплексами "Калибр".

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - поздравил моряков-черноморцев командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Катер, на котором находились представители командования флота и руководства города, подошел к каждому из стоящих на рейде кораблей, и Осипов приветствовал экипаж.

В небе над Севастополем пролетели 30 вертолетов и самолетов разных типов, в том числе вертолеты Ка-27, которые могут базироваться на палубах кораблей, "Ночные охотники" Ми-28Н, самолеты-амфибии Бе-12, истребители и штурмовики. Местный телеканал вел трансляцию мероприятий на рейде и воздушной части парада, но многие горожане смотрели на пролетающие вертолеты и самолеты из окон".

На воду Черного моря опустили венки и цветы в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В это время все корабли парадной линии дали по три холостых артиллерийских выстрела, раздались сигналы корабельных сирен.

Кроме того, утром в субботу руководители города и флота возложили цветы к мемориалам на главной площади города и на Сапун-горе, где шли одни из главных боев при освобождении города. "Сегодня в назначенное время Вечный огонь вернулся на Сапун-гору в честь всех героев, которые освобождали Севастополь [его переносили на несколько месяцев из-за ремонта мемориального комплекса]. Мы сегодня весь день будем вспоминать наших героев, чествовать их, и, может быть, это будет немного в другом формате, но их роль и суть великого праздника не меняется. Суть праздника не в том, чтобы выйти на площадь, в том, чтобы хранить в своих сердцах вечную память о тех людях, которые ценой своей жизни подарили нам мир", - подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев.

Севастополь в годы войны

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Его оборона началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.