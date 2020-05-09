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75-летие Победы

Экипажи судов "Седов" и "Крузенштерн" во время кругосветной экспедиции отпразднуют 9 Мая

На парусниках будут проведены праздничные концерты и будет организован совместный просмотр художественных фильмов про Великую Отечественную войну

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. День Победы отпразднуют на учебных парусных судах "Седов" и "Крузенштерн", участвующих в кругосветной экспедиции к 200-летию открытия Антарктиды и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Члены экипажа присоединятся к всероссийским акциям, которые проходят 9 мая по всей стране, сообщили в субботу в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

"В течение дня на парусниках будут проведены праздничные концерты, с исполнением песен военных лет и будет организован совместный просмотр легендарных художественных фильмов про Великую Отечественную войну - "Офицеры" и "В бой идут одни старики". В 18:00 (по корабельному времени) экипажи УПС и курсанты почтят память павших в боях за Родину минутой молчания, а в 19:00 исполнят песню "День Победы", - говорится в сообщении.

Члены экипажей и курсанты-практиканты уже приняли участие в торжественном построении: на шлюпочные палубы внесли копии Знамен Победы, флаги России и Росрыболовства. Курсанты смогут присоединится к акциям "Я знаменосец Победы" и "Бессмертный полк". "Они записали видеоролики с прочтением стихов о войне и рассказами об их родственниках-участниках ВОВ, добавили в медиацентре.

Сейчас парусники находятся на пути домой: барк "Седов" идет по акватории Южно-Китайского моря и держит курс на Владивосток, а "Крузенштерн" - в родной порт Калининград через воды Средиземного моря.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября 2019 года из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Барк "Крузенштерн", совершающий в рамках кругосветки трансатлантическую экспедицию, завершит плавание досрочно. Учебное парусное судно из Новороссийска следует курсом в порт приписки Калининград, куда, как планируется, прибудет в первых числах июня. Согласно изначальному графику рейса, экспедицию "Крузенштерна" планировалось завершить в начале сентября.

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Россия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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