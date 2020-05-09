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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: россияне стали больше читать на фоне пандемии

Спрос на книги вырос почти в шесть раз

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россияне почти в шесть раз чаще стали покупать книги на фоне пандемии, больше всего книг в апреле приобретали в Московском регионе, Краснодарском крае и Татарстане, говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries (имеется в распоряжении ТАСС).

"Во время режима самоизоляции россияне стали уделять больше времени саморазвитию и чтению книг - в апреле 2020 года покупатели приобрели в 5,5 раз больше книг, чем в апреле 2019 года. Всего за месяц на Wildberries было продано более 1,5 млн книг, 94 тыс. раскрасок, почти 83 тыс. учебников и 44 тыс. наборов обучающих карточек", - говорится в исследовании. Сильнее всего продажи книг в апреле росли в Московском регионе и Краснодарском крае (рост продаж в штуках в 6,5 раз год к году) и в Татарстане (рост в 7,5 раз).

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Самым продаваемым изданием апреля стала книга психолога Михаила Лабковского "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", в апреле было продано 6 тыс. экземпляров. Самым популярным художественным произведением - "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной. В число популярных книг также вошли "Маленькие женщины" Луизы Олкотт, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, а также "Война и мир" Льва Толстого. Самыми популярными нехудожественными изданиями, помимо книги Лабковского, также стали "Подсознание может все!" Джона Кехо, "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Сисеро, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Радикальное Прощение" Колина Типпинга.

Периодика и учебники

Россияне также стали значительно активнее покупать периодическую прессу через интернет в связи с самоизоляцией и с трудностями с распространением печатных изданий: в апреле покупатели интернет-ретейлера приобрели в 1,5 раза больше журналов, чем в марте.

Из-за перехода студентов и школьников на домашнее дистанционное обучение на Wildberries значительно вырос спрос на учебную литературу. В апреле продажи географических атласов в штуках увеличились практически в 13 раз год к году, учебников - в 4,5 раза, обучающих карточек - почти в 3 раза, а словарей - в 2 раза. Наибольшей популярностью пользовались обучающие издания для самых маленьких: "Букварь" Надежды Жуковой, "Скорочтение для детей от 6 до 9 лет" и "Система тренировки интеллекта для детей 6-7 лет" Шамиля Ахмадуллина, "Готовимся к школе. Я учусь писать красиво. 5-6 лет" Тамары Клементовича и "Годовой курс занятий: для детей 2-3 лет" Анны Далидович.

Помимо обучающей литературы, родители приобретают на Wildberries книги по детской психологии, детскую художественную литературу, а также развивающие пособия для самых маленьких. В топ-5 детских изданий вошли "Энциклопедия добрых дел: сказки для малышей" и "Я побеждаю страхи" Елены Ульевой, "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Секреты пластилина" Рони Орена и "Большая книжка ходилок, бродилок и лабиринтов" Кристин Робсон.

Как отмечается в исследовании, еще один тренд - рост спроса на товары для творчества на Wildberries: в апреле продажи раскрасок-антистресс, которые приобретают как для детей, так и для взрослых выросли почти в 9 раз, продажи карандашей и фломастеров - в 8,5 раз, блокнотов для творчества и скетч-буков - в 8 раз, альбомов для коллекционирования - в 3 раза.

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