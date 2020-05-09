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75-летие Победы

В главном авиапараде на юге РФ в честь Победы приняло участие 45 самолетов и вертолетов

Как сообщили в пресс-службе главы региона, "45" символизирует год завершения войны и победу народа над фашизмом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Участие в авиапараде в Ростове-на-Дону в честь Дня Победы приняло 45 самолетов и вертолетов, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"Уникальные возможности современной воздушной техники продемонстрировал личный состав 4-й Армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Общее количество самолетов и вертолетов в строю над Ростовом-на-Дону - 45. Эта цифра символизирует год завершения кровопролитной и страшной войны, победу нашего народа над фашизмом", - говорится в сообщении.

Утром губернатор региона Василий Голубев возложил цветы к мемориалу Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону и почтил память погибших героев минутой молчания. "День Победы - великий праздник, как поется в нашей любимой песне - праздник со слезами на глазах. Мы сегодня его отмечаем, потому что ценой миллионов жизней советских воинов, мирных жителей мы живем в свободной стране. Мы вспоминаем каждого из них и всех вместе, совершивших великий подвиг", - обратился к жителям региона Голубев в видеопоздравлении, опубликованном на его странице "ВКонтакте".

Ростовский губернатор подчеркнул, что почтить память и поздравить ветеранов даже в нынешних условиях можно, "поставив свечу в окне своего дома, спев песню, вспомнив о подвиге прадедов и дедов и рассказав об этом внукам и правнукам, и конечно, сделав все, чтобы мирная жизнь продолжалась".

Голубев напомнил, что пять лет назад - в канун 70-летия Победы - было принято решение о строительстве народного военного-исторического комплекса "Самбекские высоты". "Хотел бы доложить ветеранам Великой Отечественной войны, что их поручение исполнено, и мы откроем музейный комплекс в день освобождения Ростовской области - 30 августа текущего года", - отметил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, в Ростовской области проживает более 25 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них фронтовиков - 1333 человека.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
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Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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