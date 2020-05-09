Лукашенко заявил, что парад Победы в Минске посвящен всем советским воинам

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Военный парад в Минске в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в честь всех советских воинов, освободивших мир от фашизма. Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на параде.

"И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от фашизма", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия не может изменить традициям, которые 75 лет прославляют историю великого подвига победителей. "Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня, - сказал Лукашенко. - Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима".

Он призвал не осуждать белорусов, наследников Победы, которые решились, несмотря на пандемию коронавируса, единственными на постсоветском пространстве проводить парад. "В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов, - подчеркнул Лукашенко. - Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни". По его словам, современная Белоруссия - это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным.

Лукашенко подчеркнул, что последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями, история преподала урок. Его смысл прост и справедлив: народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей, непобедим. "Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление, - подчеркнул Лукашенко. - Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского союза, бойцов движения сопротивления Европы, наших союзников США, Англии и Китая".