Депутатов Госдумы обязали приходить на заседания в масках и перчатках

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны находиться на пленарных заседаниях в защитных масках и перчатках. Такое решение было принято на состоявшемся в пятницу Совете Думы, текст протокола заседания есть в распоряжении ТАСС.

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"Принято решение: на заседаниях Государственной думы депутаты Государственной думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)", - указано в документе.

Обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты поручено аппарату нижней палаты. Ближайшее пленарное заседание назначено на 12 мая.

Ранее с вызванной коронавирусом пневмонией были госпитализированы глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), депутат от "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписан из больницы и продолжает лечение дома.