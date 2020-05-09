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75-летие Победы

Колонны военной техники проходят по Рязани в честь Дня Победы

Технику установят в парке в честь 75-летия Победы

РЯЗАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Колонны с военной техникой, которая будет установлена в парке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начали прохождение по Рязани. Под музыку военных лет она движется по улицам города, делая остановки в жилых микрорайонах, передает в субботу корреспондент ТАСС.

Парк в честь 75-летия Победы создается по инициативе главы региона. Областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поддержало идею и предложило местом для организации парка выбрать сквер около памятника советско-польскому братству по оружию. 12 единиц техники для парка были переданы Минобороны по поручению президента России.

"Несмотря ни на что, День Победы состоялся. Он сегодня в каждом доме, в каждой семье. Под музыку военных лет по городу провезли боевую технику, рязанцы смогли вживую посмотреть и поучаствовать, не выходя из дома, вместе с портретами своих фронтовиков на балконах и окнах. И никакая пандемия коронавируса не помешала нам тепло поздравить ветеранов, выразить им благодарность, вспомнить наших героев, в их числе 350 Героев Советского Союза, которых дала стране Рязанская область", - сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов, который начал день с возложения цветов к Вечному огню на Скорбященском мемориальном комплексе.

Сейчас по Рязани следуют две украшенные символами 75-летия Победы и Рязанской области колонны тяжелой и легкой с военной техникой, в том числе танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2 с противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе автомобилей "ЗиЛ-131" и "Урал", зенитная установка ЗУ-23-2, самоходная артиллерийская установка 2СЗ "Акация", миномет и гаубица М30. После остановок в городе они проследуют на вечную стоянку в сквер около памятника советско-польскому братству по оружию, где будет открыт парк в честь 75-летия Победы. Несмотря на дождливую погоду, в местах остановок люди украсили многоэтажки и с балконов приветствуют военных.

Кроме того, в городе в День Победы проходит акция "Поем двором", в ходе которой рязанцы вместе с "фронтовыми бригадами" из окон квартир и домов поют песни военных лет.

В декабре 2015 года Рязани было присвоено почетное звание города воинской доблести с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". С 24 июня 1941 года по 1 января 1942 года город находился на военном положении и подвергался бомбардировкам. В Рязани было сформировано пять новых дивизий.

Теги
РоссияРязанская область75-летие Победы
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Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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