На Украине планируют установить четыре колокола Победы

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Колокола Победы будут установлены в некоторых города Украины. Об этом в субботу сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский в обращении к соотечественникам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить на Украине четыре колокола", - сказал президент.

По словам Зеленского, первый колокол памяти будет установлен в Луганской области, где в 1942 году началось освобождение Украины. Второй соорудят в Закарпатье, рядом с местом, где "завершилось изгнание захватчиков".

Кроме того, отметил Зеленский, планируется установить такие колокола в Донецке и Симферополе. "Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе", - добавил он. По словам президента, в момент, когда на Украине наступит мир, "четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины". "Каждый удар колокола запечатлеет в нашем сознании: помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы", - сказал Зеленский.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно, президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В апреле 2014 года, вскоре после госпереворота на Украине, на юго-востоке страны была развернута силовая операция против жителей Донецкой и Луганской областей, отказавшихся подчиняться киевским властям. На территориях этих областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев итоги плебисцитов не признал. По данным ООН на март 2020 года, за время вооруженного противостояния погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, порядка 30 тыс. получили ранения.