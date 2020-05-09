МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Росгидромет рассказал, какая погода была 9 мая 1945 года в Москве. В этот день в столице была переменная облачность, кратковременный дождь и максимальная температура днем чуть выше восьми градусов тепла.

"По данным ФГБУ "Центральное УГМС" в Москве 9 мая 1945 года утром было ясно, днем переменная облачность, к вечеру с 19 до 19-30 час наблюдался кратковременный дождь, с 19 до 21 часов - дымка, ветер СВ-3 (северо-западный - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, сумма выпавших осадков в этот день составила 1,0 мм, а максимальная температура была 8,3 градуса тепла. Атмосферное давление было чуть ниже нормы - 743,5 мм.рт. ст.