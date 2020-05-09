В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.

8 мая было зафиксировано 229 летальных исходов. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 478. Число инфицированных выросло за 24 часа на 604. Общее количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 223 578. Выздоровели 133 952 пациента, этот показатель за день вырос на 2 804.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку масштаб распространения коронавируса в Испании сокращается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. Так, с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку. Кроме того, с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешили открыться, но прием клиентов должен осуществляться строго по предварительной записи. В общественном транспорте жителей страны обязали носить маски.

С 11 мая часть регионов страны ждут новые послабления. При этом, как сообщили в кабмине, автономное сообщество Мадрид пока не готово к тому, чтобы перейти на следующий этап смягчения ограничительных мер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.