{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 478

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

8 мая было зафиксировано 229 летальных исходов. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 478. Число инфицированных выросло за 24 часа на 604. Общее количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 223 578. Выздоровели 133 952 пациента, этот показатель за день вырос на 2 804.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку масштаб распространения коронавируса в Испании сокращается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. Так, с 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку. Кроме того, с понедельника рестораны и кафе смогли возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешили открыться, но прием клиентов должен осуществляться строго по предварительной записи. В общественном транспорте жителей страны обязали носить маски.

С 11 мая часть регионов страны ждут новые послабления. При этом, как сообщили в кабмине, автономное сообщество Мадрид пока не готово к тому, чтобы перейти на следующий этап смягчения ограничительных мер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Крыму изучат возможность выпуска рециркуляторов
Этот вопрос власти региона решат накануне поэтапного снятия ограничений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС