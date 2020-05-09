В Индонезии зарегистрировали рекордно высокое число новых случаев коронавируса

СИНГАПУР, 9 мая. /ТАСС/. За сутки в Индонезии выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с момента обнаружения первого инфицированного в начале марта. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минздрава Ахмад Юрианто во время онлайн-конференции.

По его словам, "за минувшие сутки в стране было подтверждено 553 новых инфицированных, общее число достигло 13 645". Представитель ведомства отметил, что "за день 16 пациентов умерли, всего за время пандемии зафиксировано 959 летальных исходов".

Он также сообщил, что "почти 2,6 тыс. человек выздоровели и покинули больницы".

Правительство Индонезии 2 марта подтвердило первые случаи передачи вируса. Эксперты предполагают, что зараженных коронавирусом в стране может быть намного больше, поскольку уровень исследований в республике остается одним из самых низких в мире - на миллион человек проводятся только 99 тестов. В соседней Малайзии данный показатель составляет две тысячи на миллион, а в Республике Корея или Сингапуре - 10 тыс. По оценкам экспертов, чтобы выйти на схожий уровень Джакарте нужно сделать около 2,7 млн исследований, всего проведено только 80 тыс.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли.