В Берлине к памятнику советским воинам возложили венки и живые цветы

БЕРЛИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Венки и живые цветы возложены в субботу к мемориалу павшим советским воинам в Трептов-парке по случаю 75-летия Победы. Почтить память героев пришли сотрудники посольства России в Германии во главе с руководителем дипмиссии Сергеем Нечаевым, послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, госминистр в МИД ФРГ Нильс Анен, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, представители духовенства, общественных организаций, соотечественники, проживающие в ФРГ.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся у подножия памятника минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне, выстроившись напротив установленных перед мемориалом венков, а затем возложили цветы в небольшом внутреннем зале.

После церемонии премьер Саксонии заявил журналистам, что после войны Германии было оказано доверие. "Постоянно подтверждать это доверие и не ставить его под удар - вот задача для сегодняшнего поколения", - считает он. "Для немцев это [день освобождения от национал-социализма] важная дата, важная задача, мы никогда не должны ослаблять усилий с тем, чтобы история не повторилась", - подчеркнул политик.

Российский посол в свою очередь высказал мнение, что если бы те мероприятия, которые были изначально запланированы, "состоялись бы в том формате, в каком было задумано, то здесь сегодня бы были тысячи людей". "Но в соответствии с ограничениями, которые введены федеральным правительством, берлинскими властями [из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания], мы стараемся быть скромнее. Тем не менее мы видим сегодня очень много народа", - заметил дипломат. "Люди от всего сердца пришли отметить праздник, почтить память. Мы этому очень рады, видим, что пришли представители политического истеблишмента Германии, представители Берлина, МИД ФРГ", - сказал Нечаев.

Некоторые соотечественники принесли с собой в Трептов-парк портреты родственников, сражавшихся за Родину. В этом году из-за коронавируса акция "Бессмертный полк" в Германии, как и в других странах, пройдет в режиме онлайн. В эти минуты в парк постепенно приходит все больше народа, на месте дежурят полицейские. Массовые собрания из-за распространения коронавируса в столице ФРГ запрещены.

В пятницу по случаю годовщины победы над национал-социализмом прошли церемонии возложения венков на советских мемориалах в столичных районах Тиргартен и Панков. В Российском центре науки и культуры в Берлине в пятницу также состоялось вручение юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", их получили пять ветеранов.

О советских памятниках в Берлине

ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. Мемориал в Трептов-парке, где проходит памятная церемония, находится в списке памятников национального и международного значения и содержится за счет средств из бюджета ФРГ.

Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке - 40-тонная статуя высотой 12 метров, отлитая из бронзы. Мемориал представляет собой солдата, который стоит на обломках свастики, держа одной рукой меч, а другой поддерживая маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.

В Берлине есть еще два крупных советских мемориала. Это культурная композиция в Тиргартене - более старый и более популярный среди туристов монумент, так как он находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, там захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов. Еще один мемориальный комплекс располагается в районе Панков, он был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг него установлены 100 бронзовых досок с именами павших. Там же расположены восемь полей захоронений, где покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.