В России впервые с начала пандемии выписали больше 5 тыс. пациентов за день

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 5,3 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в России за минувшие сутки - больше, чем за предыдущие два дня. Доля вылечившихся в стране в субботу превысила 16%.
За сутки коронавирус в России подтвердили еще у 10 817 человек (днем ранее - у 10 699), общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 198 676.
Однако в относительном выражении рост количества инфицированных снизился с 6% до 5,8%, обновив минимум за весь период распространения коронавируса в стране. Очень низким оказался и коэффициент распространения инфекции, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один больной. Он составил 1,06.
Сейчас на 100 тыс. россиян приходится в среднем немногим более 135 инфицированных (в пятницу - 128). По последним данным, в стране провели более 5,2 млн тестов на коронавирус, то есть более 35 за каждую тысячу жителей.
Выздоравливают все больше
Число вылечившихся в России растет все быстрее. В субботу в оперативном штабе сообщили о 5 308 выздоровевших, тогда как в пятницу, когда был поставлен предыдущий рекорд по числу выписанных пациентов, их было почти в два раза меньше - 2 805.
Всего с начала мая вылечившихся стало почти втрое больше - 31 916 против 11 619. Доля выздоровевших среди всех инфицированных за это время выросла с 11% до 16%.
Как отметил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, соотношение выписавшихся из больниц и тех, кого приходится госпитализировать, выравнивается. В целом, сообщил он, в стране свободна почти треть больничных коек, подготовленных для пациентов с коронавирусом. Это более 40 тыс. мест.
Невысокая смертность
Условный показатель смертности остается невысоким - 0,92%. По словам Мурашко, это демонстрирует, что российская система здравоохранения справляется с беспрецедентно высокой нагрузкой.
За сутки в стране из-за коронавируса умерли 104 человека. Общее число жертв с начала вспышки достигло 1 827 - в разы меньше, чем в странах с сопоставимым количеством инфицированных.
Картина по стране
Сейчас в России уже 30 регионов, где зарегистрировано больше тысячи случаев заражения коронавирусом.
В Москве их количество превысило 100 тыс., увеличившись за сутки на 5,75%. Сейчас на столицу приходится чуть больше половины всех случаев, выявленных в стране, - 52,44%.
В Подмосковье впервые за сутки подтвердили больше тысячи заражений. С начала вспышки в регионе зафиксировали 19 425 инфицированных.
За пределами Москвы и области число заразившихся впервые выросло на 4 тыс. за один день и превысило 75 тыс. Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге (почти 7 тыс.) и Нижегородской области (около 4,2 тыс.), где коэффициент распространения инфекции превышает 1,2.
А вот в занимающем пятое место Дагестане (более 2,5 тыс. заразившихся) этот показатель в последние два дня упал ниже 0,9. Тем не менее именно эта республика вызывает особое беспокойство Минздрава.
Рекомендации регионам
В пятницу вечером Роспотребнадзор опубликовал рекомендации главам регионов по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. План, состоящий из трех этапов, руководитель ведомства Анна Попова представила президенту Владимиру Путину в среду, 6 мая.
Начинать смягчение ограничений в Роспотребнадзоре рекомендуют, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1. В Москве, например, он сейчас составляет чуть меньше 1,06, а в Подмосковье - 1,1. Кроме того, в регионе в день должны тестировать не менее 70 человек на 100 тыс. жителей, а как минимум половина коек для инфицированных коронавирусом должна оставаться свободными.
Однако снятие ограничений не означает возвращения к привычной жизни. На всех трех этапах Роспотребнадзор предписывает обязательное ношение масок при выходе из дома и сохранение социальной дистанции в 1,5 м. Ведомство также считает необходимым сохранять режим самоизоляции для всех людей из групп риска, то есть пожилого возраста или страдающих рядом хронических заболеваний. Более того, при ухудшении эпидемической ситуации в регионе все отмененные ограничительные меры придется вернуть.