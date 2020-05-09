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75-летие Победы

Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полка

Военный оркестр исполнил несколько маршей
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Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в День Победы провел смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО).

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Глава государства с Красного крыльца на Соборной площади Кремля наблюдал за торжественным маршем коробок пеших и конных военнослужащих. Военный оркестр во время смотра исполнил несколько маршей. Эта символическая церемония была организована вместо отмененного из-за пандемии коронавируса традиционного парада Победы на Красной площади.

7 мая Президентский полк отметил свой профессиональный праздник - День части. Президентский полк - элитная воинская часть, обеспечивающая безопасность первых лиц государства и кремлевских ценностей. Его официальным днем рождения является 8 апреля 1936 года. В этот день был подписан приказ по гарнизону Московского Кремля, по которому Батальон особого назначения реорганизован в Полк специального назначения Управления коменданта Московского Кремля.

Однако формирование полка началось еще в декабре 1918 года, когда к охране Московского Кремля по решению Совета народных комиссаров были привлечены пулеметные курсы, которые в феврале 1921 года были преобразованы в Первую школу красных командиров имени ВЦИК. В 1929 году при Школе создается учебный батальон, который в дальнейшем преобразуется в Батальон подготовки командиров взводов запаса. В октябре 1935 года полномочия по охране Московского Кремля передаются Батальону особого назначения.

С тех пор полк несколько раз менял название, но его задачи сохранялись. С началом Великой Отечественной войны на воинские части комендатуры Кремля была возложена задача по охране и обороне Кремля, где находились Государственный Комитет обороны и Ставка Верховного Главнокомандования. С 25 июня 1941 года полк переходит на режим усиленной охраны и обороны Кремля, на стене устанавливается круглосуточное дежурство боевых расчетов. Во время войны на фронт отправлены четыре группы снайперов полка, которые уничтожили 1,2 тыс. солдат и офицеров противника. Потери кремлевцев составили 97 человек. Три парадных батальона полка принимали участие в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Последние 15 лет Президентский полк в теплое время года проводит зрелищные церемонии развода пеших и конных караулов. Церемония воссоздана с учетом вековых воинских традиций, объединяет самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, выступление конного караула и музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Три четверти участников церемонии - военнослужащие срочной службы. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль. Однако в этом году Федеральная служба охраны перенесла открытие сезона на полтора месяца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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