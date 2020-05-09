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75-летие Победы

Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Премьер-министр отметил, что память о героизме тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

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"Нет в России такой семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Победа далась нашей стране дорогой ценой. Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам. Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплоченность, силу духа и преданность своей Отчизне", - подчеркнул премьер.

Мишустин также назвал 9 Мая днем, в котором слились радость Победы, горечь потерь, гордость за беспримерный подвиг и безграничная любовь к Родине. Премьер пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, добра и благополучия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия75-летие Победы
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