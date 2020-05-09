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75-летие Победы

Песня "День Победы" прозвучала в полдень по всей Украине

В это время песню на площади Победы в центре Киева спели представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Инициатива, предложенная телеканалом "112 Украина", была поддержана политиками и рядовыми гражданами, общественными организациями и партиями.

Ровно в полдень эту песню на площади Победы в центре Киева спели представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди которых были сопредседатели движения Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

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Песня "День победы" звучала в общественном и личном транспорте, на улицах и в парках. Украинцы делятся в соцсетях видео с собственным исполнением этой легендарной песни.

В День Победы эфир телеканала "112 Украина" посвящен ветеранам и труженикам тыла. В рамках "Праздничного марафона в честь 75-летия Великой Победы" звучат песни военных лет. В проекте "Исторический прайм" сегодня гости канала могут увидеть и обсудить ряд известных кинофильмов о войне, среди них "Отец солдата" режиссера Резо Чхеидзе, "Три тополя на Плющихе" Татьяны Лиозновой, "Веселые ребята" и "Волга-Волга" Григория Александрова. Впервые на Украине канал предлагает посмотреть отреставрированную версию "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова.

Другой украинский телеканал - "Интер" - запустил онлайн марш памяти ко Дню Победы. В рамках него все желающие смогут пройти вместе символическим виртуальным маршем, отдав дань памяти и уважения воинам-победителям.

День Победы на Украине

В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Согласно документу, с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения. 9 мая в украинском календаре отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается в настоящее время государственным праздником. В феврале занимавший тогда пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет 9 мая отмечать 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. В конце апреля фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде призвала депутатов внести в повестку дня ближайшего заседания парламента постановление "О праздновании 75-й годовщины Победы", однако этого сделано не было. 5 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице из-за карантина отменены праздничные мероприятия в День Победы, и призвал жителей столицы оставаться дома 8 и 9 мая, а также попросил политиков не использовать эти праздничные дни для дестабилизации ситуации. Согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, почти 40% украинцев хотят отмечать День Победы 9 мая и День памяти 8 мая.

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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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