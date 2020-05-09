В Берлине на Бранденбургских воротах высветили "спасибо" на русском языке

БЕРЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Слово "спасибо" появилось поздно вечером в пятницу на символе Берлина - Бранденбургских воротах - по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма. Об этом сообщила медиакомпания Deutsche Welle.

Надпись была спроецирована на четырех языках - русском, английском, французском и немецком. Над нею было высвечено "8 мая 1945".

"В поздние часы 8 мая капитуляция вступила в силу. Берлин этой проекцией хотел направить сигнал и спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - заявили в организации Kulturprojekte Berlin GmbH, которая была инициатором акции.

Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.