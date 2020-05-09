В Варшаве почтили память павших за освобождение Европы от фашизма советских солдат

ВАРШАВА, 9 мая. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня Победы прошли в субботу в центре польской столицы на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники мероприятия почтили память солдат Красной армии, погибших в боях за освобождение Европы от немецко-фашистских захватчиков. У стелы, которая возвышается в центре кладбища, под звуки песен военных лет были возложены цветы и венки.

В акции памяти в 75-ю годовщину завершения Великой Отечественной войны приняли участие представители дипломатического корпуса России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также ветераны и представители общественных организаций. Все участники пришли на церемонию в масках, соблюдая правила безопасности, установленные в период эпидемии коронавируса.

В прошлые годы в День Победы на центральной аллее кладбища в Варшаве проводилась акция "Бессмертный полк", в которой принимали участие несколько сотен жителей республики и российские соотечественники. В этом году из-за эпидемии коронавируса акцию пришлось проводить в режиме онлайн.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 гектара захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. На мемориальной доске размещена надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год".

Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.