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75-летие Победы

В Белграде прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам

Послы России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана возложили венки под музыку национальных гимнов своих своих стран

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому солдату прошла в парке Освободителей Белграда в честь Дня Победы. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие представители Минобороны и Вооруженных сил Сербии, администрации Белграда, союза ветеранов Сербии. Возложили венки посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана под музыку национальных гимнов своих своих стран.

Парк Освободителей

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров, из них в боях за Белград пали смертью храбрых 4 350 воинов Красной армии. Потери югославских партизан в битве за Белград составили около 3 тыс. человек, всего же за время оккупации Сербии, по данным экспертов, погибло 30% населения страны (по разным оценкам, до 1,7 млн человек). Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: так, в системе лагерей смерти Ясеновац было уничтожено до 700 тыс. человек.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (современная площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. Во время послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году.

Здесь покоятся 1 386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии. Открытие мемориала состоялось 20 октября 1954 года - в день 10-й годовщины освобождения югославской столицы. Минтруда Сербии с 2019 года ведет работы по реконструкции мемориального парка. В настоящий момент завершен первый этап работ, касающийся подсветки комплекса.

Теги
АзербайджанБелоруссияКазахстанРоссияСербия75-летие Победы
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В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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