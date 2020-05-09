Над столицей Молдавии высадился парашютный десант со знаменами Победы

"К сожалению, пандемия помешала широко отметить этот святой праздник, но мы не могли в этот день не отдать дань подвигу отцов и дедов. Акция прошла под лозунгом "Спасибо за мирное небо" - 12 парашютистов с копиями знамени, которое гордо развевалось над поверженным Рейхстагом, ровно в полдень высадились в Кишиневе. Одна из копий - 15-метровая. Она была хорошо видна издалека", - рассказал корреспонденту ТАСС организатор акции, гражданский активист Игорь Тулянцев. Вместе со своими товарищами он не раз проводил в День Победы демонстрации масштабных георгиевских лент, Знамени Победы, автопробеги и другие мероприятия.

В связи с объявленным из-за пандемии чрезвычайным положением власти перенесли празднование 75-летия Победы на 23 августа, когда республика будет отмечать День освобождения от фашистов в Ясско-Кишиневской операции. В этот день планируется провести традиционные концерт на главной площади столицы и акцию "Бессмертный полк", которую традиционно возглавляет президент Игорь Додон. 9 мая глава государства и высшее руководство страны возложили цветы к мемориалу павшим в Кишиневе.

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят тысячи людей.