Ветеран в Санкт-Петербурге дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ и капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

"Из пушки в полдень выстрелил Виктор Старожицкий, ветеран Великой Отечественной войны, представитель актива ветеранских организаций", - сообщили в пресс-службе.

Традиция полуденного выстрела идет с XIX века, россияне переняли ее из Европы. Она связана с тем, что Санкт-Петербург был основан и развивался как крепость и морской порт.

Впервые пушечные выстрелы стали давать при Петре I, но явлением повседневной жизни города они стали при Александре II. Этот обычай сохранялся до 1934 года, когда ленинградские власти решили отменить ее как анахронизм. Традицию возродили в 1957 году, когда праздновали 250-летие Ленинграда. Дату перенесли с 1953 года из-за смерти Сталина. В 1957 году на Нарышкином бастионе были установлены пушки, использовавшиеся при обороне Ленинграда в 1941-1944 годах, однако в 1970-х годах для них закончились холостые снаряды, их заменили орудиями советского производства калибра 122 мм.

Подобная традиция есть и в некоторых других городах, в том числе в Гаване, Эдинбурге, Одессе. В России пушечные выстрелы дают также в Кронштадте и Севастополе.

О ветеране

Виктор Старожицкий родился 12 января 1919 года в Саратове. В конце 1930-х годов поступил в Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени М. В. Фрунзе на гидрографический факультет. Однако с началом Великой Отечественной войны был досрочно выпущен из училища. В 1941-1943 годах участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода (заместителя батареи). В 1944-1945 годах Старожицкий получил назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота.

За заслуги перед Родиной награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией", имеет более 40 правительственных наград.

Юбилей Победы в Петербурге

В Санкт-Петербурге 9 Мая проходит в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Поэтому власти и крупнейшие телеканалы подготовили для жителей города онлайн-трансляции торжественных мероприятий, концертов, спектаклей и фильмов.

Утром над городом состоялся торжественный пролет боевой авиации. Также в День Победы на военных кораблях в акватории Невы прошло торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. В праздновании был задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнил песни времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, канал "Санкт-Петербург" запустил телемост "Марафон Памяти" в рамках межрегиональной художественной акции "Кабель жизни", посвященной 75-летию Победы. Акция объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

Днем в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская акция "Бессмертный полк" в формате онлайн-трансляции, участие в ней принимают все желающие, независимо от места жительства.

Вечером прозвучат праздничные залпы к юбилею Победы. Первый выстрел произведет ветеран Борис Петров из Выборгского района.