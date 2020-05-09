У пассажиров Air France с 11 мая будут измерять температуру перед вылетом

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники авиакомпании Air France будут измерять температуру тела пассажиров перед вылетом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте авиаперевозчика.

"С 11 мая 2020 года для обеспечения санитарной безопасности Air France будет постепенно вводить систему контроля температуры перед вылетом для пассажиров всех своих рейсов", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что проверки будут проводиться с помощью бесконтактных инфракрасных термометров.

"Для разрешения на полет у пассажира должна быть температура до 38 градусов. Клиентам с температурой выше может быть отказано в посадке, их бронирование в этом случае будет изменено без взимания платы на последующие даты", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании. В компании напомнили, что с 11 мая все пассажиры и экипаж на ее рейсах должны носить маски во время полета. Распространяется это требование и на персонал, контактирующий с пассажирами.

Кроме того, на внутренних и коротких рейсах по Европе будет приостановлена раздача питания и напитков. Что касается рейсов на дальние расстояния, то услуги на борту будут ограничены, предпочтение будет отдаваться продуктам, завернутым в пленку или в индивидуальную упаковку, подчеркнули в Air France. Также будет проводится дополнительная дезинфекция салона.

11 мая Франция начнет постепенный выход из режима самоизоляции, введенного в стране 17 марта в связи с пандемией.

Согласно последним данным властей Франции, вследствие заражения коронавирусом в стране умерли более 26 тыс. человек. В больницах находятся почти 23 тыс. пациентов. Всего с сначала пандемии выздоровели почти 56 тыс. человек.