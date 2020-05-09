Муфтият Дагестана передал здание медресе для размещения заразившихся коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 9 мая. /ТАСС/. Муфтият Дагестана предоставил здание медресе в Уцункульском районе республики для размещения заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщается в субботу на официальном сайте муфтията.

"Очередная помощь оказана Унцукульскому району - центральной районной больнице предоставили здание медресе для размещения больных COVID-19. По словам главного врача, в учреждении имеются все необходимые условия, комплекс может быть использован для дальнейшей реабилитации больных", - говорится в сообщении.

Здание медресе расположено в селении Унцукуль, сейчас занятия в учебном заведении не проводятся.

"Полпред муфтията Дагестана в Горном территориальном округе республики Хабиб Магомедов и глава села Унцукуль Хабиб Абдулаев также выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку в виде ежедневного питания для медработников и больных, а также волонтерской помощи", - уточнили в муфтияте.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 9 мая зарегистрировано 2 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 92 случая зарегистрировано за последние сутки. С начала пандемии в Дагестане выздоровели 679 человек, 18 человек умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.