Акции автомобилистов в честь Дня Победы состоялись в Донецке и Луганске

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Тысячи жителей ДНР съехались на своих машинах в Донецк, чтобы принять участие в автопробеге Великой Победы, ставшим крупнейшим в истории республики. Колонну возглавил глава ДНР Денис Пушилин на машине "Победа", передает Донецкое агентство новостей.

"Сегодня наш главный всенародный праздник - День Победы. Вместе с нами его отмечают миллионы людей по всему миру - все, кто чтит подвиг советского воина-освободителя. Наша армия 75 лет назад добилась величайшего триумфа в противостоянии с фашистской машиной смерти", - говорится в обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном в его Telegram-канале.

Автопробег начался у южной окраины столицы ДНР. Под песни военных лет колонна проехала по центру Донецка. Вереница машин растянулась на десятки кварталов города. Закончилась акция в парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. Она стала альтернативой "Бессмертному полку", который отменен в этом году в связи с пандемией коронавируса.

В честь Дня Победы более тысячи машин приняли участие в автопробеге и в Луганске, передает агентство Луганскинформцентр. Уже на старте протяженность колонны машин с символикой Победы, флагами ЛНР и ДНР составила более двух километров. "Отдать дань уважения и передать историю о подвиге нашего народа сегодня собрались автолюбители со всей республики. Мы организованной колонной уже пятый год подряд проедем по памятным местам, посвященным нашей Великой Победе", - сказал организатор автопробега, депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.