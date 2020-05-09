{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Акции автомобилистов в честь Дня Победы состоялись в Донецке и Луганске

Они стали альтернативой "Бессмертному полку", который отменили в связи с пандемией коронавируса

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Автомобильные пробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

Тысячи жителей ДНР съехались на своих машинах в Донецк, чтобы принять участие в автопробеге Великой Победы, ставшим крупнейшим в истории республики. Колонну возглавил глава ДНР Денис Пушилин на машине "Победа", передает Донецкое агентство новостей.

"Сегодня наш главный всенародный праздник - День Победы. Вместе с нами его отмечают миллионы людей по всему миру - все, кто чтит подвиг советского воина-освободителя. Наша армия 75 лет назад добилась величайшего триумфа в противостоянии с фашистской машиной смерти", - говорится в обращении главы ДНР к жителям республики, опубликованном в его Telegram-канале.

Автопробег начался у южной окраины столицы ДНР. Под песни военных лет колонна проехала по центру Донецка. Вереница машин растянулась на десятки кварталов города. Закончилась акция в парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола. Она стала альтернативой "Бессмертному полку", который отменен в этом году в связи с пандемией коронавируса.

В честь Дня Победы более тысячи машин приняли участие в автопробеге и в Луганске, передает агентство Луганскинформцентр. Уже на старте протяженность колонны машин с символикой Победы, флагами ЛНР и ДНР составила более двух километров. "Отдать дань уважения и передать историю о подвиге нашего народа сегодня собрались автолюбители со всей республики. Мы организованной колонной уже пятый год подряд проедем по памятным местам, посвященным нашей Великой Победе", - сказал организатор автопробега, депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.

Теги
Украина75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС