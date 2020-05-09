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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая

Рейс из Денпасара в Москву планируется 10 мая
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян на 10-19 мая.

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Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва. На 12 мая намечены рейсы Хошимин - Санкт-Петербург - Москва, а также из Кишинева, Ханоя и Сейшел в Москву.

13 мая планируется выполнить перелет Бангкок - Петербург - Москва и Сицзяо (КНР) - Иркутск. 14 мая должны вылететь рейсы Гоа - Ростов-на-Дону - Москва, Тенерифе - Барселона - Петербург - Москва, а также рейс в столицу РФ из Нью-Йорка. 15 мая запланирован вывозной рейс из Антальи в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге, рейсы Маврикий - Йоханнесбург -Танзания - Москва, Пхукет - Новосибирск (с промежуточной посадкой во Владивостоке) и Гоа - Красноярск - Екатеринбург - Москва.

На 17 мая намечены рейсы по маршрутам Вена - Будапешт - Петербург - Москва, Бишкек - Москва, а также перелет из Еревана в Воронеж. 18 мая планируется выполнить перелет София - Бухарест - Петербург - Москва, Баку - Москва, Ереван - Минеральные Воды и Бангкок - Новосибирск (с промежуточной посадкой во Владивостоке). 19 мая должен вылететь самолет из Лиссабона в Москву с промежуточной посадкой в Малаге, а также рейс Париж - Петербург - Москва.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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