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Пандемия коронавируса нового типа

В Чехии восьмой день фиксируют менее 100 случаев заражения коронавирусом

С начала марта в республике выявили 8 078 заболевших

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Чешские медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом в республике восьмой день подряд. Об этом сообщило в субботу чешское министерство здравоохранения.

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По его данным, в Чехии в пятницу было выявлено 46 инфицированных. С начала марта в республике зафиксировано 8 078 случаев заражения, 273 человека умерли, 4 414 выздоровели.

С 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, анализы на коронавирус сдали 298 649 жителей Чехии. С 12 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации, который власти планируют отменить 17 мая, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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