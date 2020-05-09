В Чехии восьмой день фиксируют менее 100 случаев заражения коронавирусом

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Чешские медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом в республике восьмой день подряд. Об этом сообщило в субботу чешское министерство здравоохранения.

По его данным, в Чехии в пятницу было выявлено 46 инфицированных. С начала марта в республике зафиксировано 8 078 случаев заражения, 273 человека умерли, 4 414 выздоровели.

С 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, анализы на коронавирус сдали 298 649 жителей Чехии. С 12 марта в республике действует режим чрезвычайной ситуации, который власти планируют отменить 17 мая, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.