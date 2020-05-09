Волгоград отмечает День Победы авиапарадом над Мамаевым курганом и песнями во дворах

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Город-герой Волгоград (в годы войны - Сталинград), где в битве на Волге произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне, впервые отмечает День Победы из-за эпидемиологической обстановки в дистанционном формате. Над Мамаевом курганом, ставшим эпицентром ожесточенных боев в дни Сталинградской битвы, сегодня пролетели боевые самолеты и вертолеты, а во дворах для ветеранов провели концерт.

"День Победы - праздник со слезами на глазах, который мы встречаем вместе, в кругу семьи, с родными и близкими нам людьми. В каждой семье есть свои герои, и мы помним и чтим их подвиг, совершенный ради нас", - сказал жителям Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров.

Военный парад в Волгограде, который, как в Москве и других городах страны, перенесли на более поздний срок, состоялся только в воздухе. Парадным строем на высотах от 100 до 300 м пролетели самолеты и вертолеты 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). По информации пресс-службы округа, по радиосвязи из кабины фронтового бомбардировщика Су-24М командир авиационного полка ЮВО полковник Василий Пономарев поздравил волгоградских ветеранов с Днем Победы. "Дорогие ветераны, авиаторы ЮВО сердечно поздравляют вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Желают вам здоровья, счастья, а мирное небо над вашими головами мы сохраним", - приводит слова командира полка пресс-служба.

"Победа в каждый дом"

Несмотря на режим самоизоляции, действующий в Волгоградской области с 1 апреля, на личных автомобилях передвигаться можно. Поэтому многие жители города разъезжали по улицам, украсив машины георгиевскими ленточками, флажками в цветах Знамени Победы и российского триколора, а на заднем стекле разместили фотографии своих дедов и прадедов.

Волгоград также празднично украсили: одними из основных элементов стали более 300 флагов с надписью "Сталинград - город Победитель!", ими украшены территории возле Мамаева кургана, стадиона "Волгоград Арена", интерактивного музея "Россия - моя история". Новые конструкции из 11 больших полотнищ установлены у памятника маршалу Жукову, памятнику комсомольцам - защитникам Сталинграда, и на пересечении центральной Аллеи Героев и улицы Чуйкова.

Для участников войны, детей Сталинграда, вдов ветеранов, тружеников тыла праздник организовали прямо во дворах. "Три автоколонны ретро-автомобилей, в которые входят грузовики военных лет - знаменитые "полуторки", мотоциклы, а также советские "Чайки" и "Победы", объезжают сейчас почти все районы города, маршрут согласован с городским Советом ветеранов. Мы обязательно заезжаем во дворы многоэтажек, где живут участники войны, и для них исполняем песни военных лет - "Катюшу", "Марш авиаторов", "Путь-дорожка фронтовая", - рассказала ТАСС организатор патриотической акции "Победа в каждый дом" в Волгограде, заместитель директора "Волгоградконцерта" Татьяна Мокрая.

Знаменитую песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова "День Победы" с местными артистами исполняли и жители города с балконов.

"Отличный концерт, действительно, праздник пришел в наш дом, я тоже пел "День Победы" на балконе. Думаю, скоро мы отметим праздник как всегда - будет и военный парад, и Бессмертный полк", - поделился своими впечатлениями 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Шестель.

Награда для героя

Накануне праздника волгоградские полицейские разыскали потомков ветерана Великой Отечественной войны и вернули семье утерянные награды Николая Николаева из Центрального района Волгограда, которые почти 20 лет безуспешно пытались найти родственники.

А вышло все так, что в полицию обратилась 72-летняя жительница города. Она разбирала вещи своего умершего брата и нашла среди них медали, удостоверения к ним и иные документы на имя незнакомого ей человека. Пожилая женщина выяснила у своих родственников, что брат еще при жизни рассказывал об этих вещах, которые он случайно 15 лет назад нашел в купленной машине. Все это время владельцев медалей и документов никто из семьи не разыскивал; пенсионерка сдала в полицию награды, документы и памятные вещи.

Участковый уполномоченный полиции Артем Шапин установил, что владелец наград уже умер, но живы его потомки. "Супруги Владимир и Александра Николаевы не ожидали когда-либо увидеть награды близкого родственника. По их словам, Николай Иванович Николаев был человеком скромным и редко рассказывал о своем боевом пути. Еще подростком он ушел на войну, где четыре года до наступления своего совершеннолетия служил фельдшером в Пензенской области", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

После Победы, Николаев посвятил свою жизнь военной службе, большую часть которой провел в Прибалтике и странах Восточной Европы. Все эти годы семья пыталась разыскать врученные Николаеву награды.

Свет Великой Победы и салют

Праздничные мероприятия в режиме онлайн продлятся в Волгограде до самого вечера. Патриотическая акция "Свет Великой Победы" с применением лазерных эффектов впервые за 5 лет пройдет в День Победы на Мамаевом кургане в Волгограде без зрителей. Однако, каждый желающий сможет наблюдать за этим через прямую трансляцию на телеканале "Волгоград 24". Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев ранее рассказал ТАСС некоторые подробности лазерного шоу: "Родина-мать" вновь пойдет "в атаку на фашистские танки", в нее будут "стрелять", ее будут "бомбить", но она выстоит, даст "решительный отпор врагу и победит".

Проекторы "оденут" ее сначала в красный цвет - цвет Великой Победы, затем в золотой - цвет Золотой Звезды Героя, и в финале - в цвета российского триколора.

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на монументе завершилась реконструкция: реставраторы вернули ему первоначальный вид, укрепив бетонную поверхность статуи и ликвидировав с нее около 12 км трещин. Торжественное открытие монумента после реставрации перенесено на более поздний срок.

В 20:00 (19:00 мск) эфиры радиостанций прервутся для трансляции "Минуты молчания", после чего начнется патриотическая акция "Бессмертный полк". По привычному маршруту - от легендарного дома Павлова до подножия Мамаева кургана - проследуют военные и ретро-автомобили марки УАЗ, ГАЗ, Willys. На бортах машин разместят списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве, а также установят портреты всех 127 Героев Советского Союза, которые сражались на этой земле.

Завершится празднование Дня Победы в Волгограде артиллерийским салютом и фейерверком. По данным мэрии Волгограда, в каждом из восьми районов Волгограда будет организовано по два фейерверка, чтобы жители могли их увидеть из окон и с балконов своих домов.