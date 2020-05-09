Более 2,7 млн заявок подали на участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

"На участие в проекте уже подано более 2,7 млн заявок, их прием продолжается и сегодня, 9 мая - до 15:00 по московскому времени. Все поступившие сведения в обязательном порядке проходят модерацию. Работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". Ее номер 8-800-20-1945-0. Накануне 9 мая операторы приняли рекордное число звонков: более 23 тыс., это в полтора раза больше, чем за весь предыдущий период реализации "Бессмертного полка - онлайн", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Заявки на участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" уже подали более 2,7 млн человек, их прием продолжается, сообщает в субботу пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

В пресс-службе отметили, что к трансляции на различных интернет-площадках присоединились более 700 тыс. человек.

"Онлайн-шествие Бессмертного полка стартовало в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского и уверенно шагает по стране. Порядка 700 тыс. людей уже присоединились к трансляции в интернете - на сайте Бессмертного России polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре Okko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" - на страницах сообщества Бессмертного полка России", - отметили в движении.

"Бесмертный полк"

9 мая трансляция онлайн-шествия идет на медиаэкранах страны и в московском метро, несколько телеканалов показывает ее целиком, либо в формате временных прямых включений. Tакже увидеть шествие можно в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники, онлайн-кинотеатрах Okko, Море.тв, Ivi.ru, на портале Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка.

"В случае, если к моменту получения письма ваш герой уже прошел в строю "Бессмертного полка - онлайн", не расстраивайтесь - его уже увидела вся страна, мы вместе гордимся его вкладом в Великую Победу, а на сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре Okko предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана. На этих площадках шествие продлится не один день - а столько, сколько потребуется, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади", - добавили в пресс-службе.