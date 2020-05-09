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75-летие Победы

Российские соотечественники в Египте отметили 75-летие Победы в режиме онлайн

Главным событием в субботу должен стать онлайн-концерт "Дорогами войны"

КАИР, 9 мая. /ТАСС/. Режим изоляции из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, не стал препятствием для проведения в Египте памятных мероприятий по случаю отмечаемого в субботу 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом из-за ограничительных мер программу юбилейных празднований пришлось скорректировать и перевести в режим онлайн.

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"Для нас одной из важнейших задач является сохранение священных традиций и передача эстафеты памяти молодым поколениям, чтобы они могли поддержать преемственность и не утратить чувство благодарности всем тем, кто ковал победу на фронте и в тылу", - рассказал глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Каире Алексей Теванян. Поэтому, по его словам, запланированные к 9 мая мероприятия не стали отменять, а просто изменили их формат.

Так, Координационный совет общественных организаций российских соотечественников в Египте (КСОРС) при информационной и технической поддержке РЦНК провел акцию "Георгиевская лента". "Ленточки в течение всего месяца доступны у нас в РЦНК. Кроме того, молодые соотечественники из организации "Родина" развозили их по районам Каира, Александрии и Хургады", - сказал Теванян.

Ко Дню Победы был организован конкурс рисунков, в котором приняли участие дети и школьники от пяти до 17 лет не только из Египта, но и России, арабских и европейских стран (всего было прислано более 300 работ). Также прошел конкурс плаката среди египетских студентов, изучающих дизайн и компьютерную графику, которые придумали и создали в общей сложности свыше 200 графических плакатов. В течение всего месяца на официальных страницах культурных центров в Каире и Александрии в социальных сетях демонстрировались художественные фильмы о войне, включая киноленты с арабскими субтитрами.

6 мая Египет присоединился к международной акции "Сад памяти", высадив в Каире, Александрии и Хургаде фруктовые деревья. "Организаторы акции обратились через социальные сети ко всем соотечественникам с приглашением присоединиться к международной акции и высадить деревья на своей частной территории, а потом добавить геоточку на интерактивную карту на официальном сайте акции и опубликовать в соцсетях видео или фото с небольшим рассказом о том, кому посвящается саженец", - отметил руководитель РЦНК.

Главным событием в субботу должен стать онлайн-концерт "Дорогами войны", подготовленный российскими соотечественниками. К проекту подключились около 100 участников из разных городов Египта и зарубежья. Видеоматериалы творческих коллективов соотечественников, солистов, музыкантов и чтецов в течение месяца выкладывались в группе в Facebook. В концерт, в котором приняли также участие ветераны Великой Отечественной войны из Казани и Ростовской области, вошли 23 номера.

Теги
ЕгипетРоссия75-летие Победы
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Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
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