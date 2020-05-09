Тысячи автомобилей на Украине в День Победы присоединились к автопробегу

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Тысячи автомобилей и мотоциклов проехали в субботу по улицам населенных пунктов Украины в рамках автопробега по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, акция, инициированная партией "Оппозиционная платформа - за жизнь", под песни военных лет стартовала в украинской столице на проспекте Победы, откуда колонна автомобилей с партийной символикой и красными флагами с надписью "Победа!" отправилась по местам увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны на берегах Днепра.

Карантинные ограничения, действующие в стране в связи с коронавирусом, не помешали автопробегу в других крупных городах Украины. Правда, в некоторых из них не удалось избежать конфликтов и инцидентов из-за массовости и использования запрещенной в стране коммунистической символики. Так, в Одессе полиция и представители националистических партий заблокировали автопробег из нескольких десятков автомобилей с партийными и красными флагам. Они перекрыли движение машинам на Одесском морском вокзале, но после почти часового общения организаторов и участников акции с полицией машины начали пропускать по одной с интервалом в 5 минут. Перед этим с них сняли всю политическую символику.

Ультраправые партии пытались препятствовать автопробегу и в Харькове, где на улицы выехали ретроавтомобили, а многие участники были одеты в форму солдат Красной армии времен войны.

По местам боевой славы прошел автопробег из 70 автомобилей в Днепре и его окрестностях.

В ряде городов Украины жители, которые из-за карантина не смогли принять участие в массовых акциях, вышли на балконы с портретами родственников, принимавших участие в войне. Активные в этот день пользователи соцсетей, которые также делятся историей из жизни своих старших родственников, связанных с Великой Отечественной войной, публикуют фронтовые фото и портреты участников войны, их боевые награды.