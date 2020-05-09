Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" из кабинета в Кремле

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Глава государства обратился к участникам акции из кабинета в Кремле. Рядом с ним были установлены портреты его родителей - Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны Путиных. Владимир Спиридонович ушел на фронт добровольцем в 1941 году, защищал Невский пятачок, был тяжело ранен, награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". Мария Ивановна пережила блокаду Ленинграда, была награждена медалью "За оборону Ленинграда".

Президент обратился "к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников - участников Великой Отечественной войны".

"Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, - наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда", - уверен Путин. И пообещал: "А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем".