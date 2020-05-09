Военный катер в Астрахани превратили в памятник воинской доблести моряков

АСТРАХАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Военный катер "Шмель", стоявший на вооружении Каспийской флотилии, стал в Астрахани памятником воинской доблести моряков. Его торжественное открытие прошло в День Победы на стрелке Волги.

Переданный флотилией катер с ноября 2019 года реставрировали на морском судостроительном заводе Астрахани. Позже его доставили по Волге к постаменту.

"Благодарю командующего Каспийской флотилией Сергея Пинчука за горячий отклик на обращение ветеранов об установке открытого сегодня памятника, а также всех, кто был причастен к этому большому и важному делу", - сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

У подножия нового памятника зажгли Вечный огонь, факел с пламенем доставили от главного огня Астрахани из Братского сада, где покоятся останки советских солдат. Зажигал Вечный огонь председатель Астраханского морского собрания, капитан I ранга Федор Винников и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" Павел Мамонтов - внук участника Великой Отечественной войны.

Катер "Шмель" построили в Керчи в 1970-х годах. Спустя 20 лет его передали на вооружение в Каспийскую флотилию. Судно - точная копия кораблей, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой отечественной войны. В 2008 году, отслужив свой срок, он был списан и хранился на городском складе, будучи включенным в проект подготовки монумента.