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Пандемия коронавируса нового типа

Вологодские власти сообщили, что вводили карантин на основе рекомендаций Роспотребнадзора

По данным пресс-службы правительства региона, никаких телефонных переговоров по этому вопросу не было

ТАСС, 9 мая. Решение о введении карантинных ограничений на территории Вологодской области принималось, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Телефонных переговоров по этому вопросу ни с кем не велось, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

В СМИ появилась информация о разговоре главы совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова с руководителями регионов присутствия компании: Карелии и Коми, а также Вологодской и Мурманской областей. Сообщалось, что Мордашов предложил руководству субъектов как можно быстрее ввести карантинные меры в городах, где ведется производство.

"Разумеется, никаких звонков, поручений не было ни от частных лиц, ни от официальных. Решение о введении всех карантинных мероприятий принималось на основе рекомендаций Роспотребнадзора и исключительно в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Карелии Артура Парфенчикова, руководитель региона обсуждал действия по борьбе с распространением коронавируса со всеми российскими холдингам, чьи производства находятся на территории республики. При этом, все предприятия внесли вклад в реализацию мер, позволяющих сдерживать инфекцию.

В Вологодской области действует режим самоизоляции, который продлен, как минимум, до 1 июля. С 29 апреля въезд в область возможен только по электронным пропускам по ограниченному числу причин, в то же время, с 12 мая в регионе возобновят работу все промышленные предприятия, а также до 80% организаций малого и среднего бизнеса, которые прерывали свою деятельность из-за пандемии. По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в области подтверждены 286 случаев заражения новой инфекцией, из них два случая смертельных. За сутки прирост заболевших составил 19 человек. Выздоровели 110 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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