Дипломаты возложили венки к памятнику "Свеча памяти" блокадникам Ленинграда в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Послы России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и временный поверенный в делах посольства Узбекистана в Израиле, а также дипломаты из этих стран и представители Российского еврейского конгресса возложили в субботу венки к монументу "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященному героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня, именно 9 мая, в день 75-летия Великой Победы мы совместно с послами стран СНГ возложили цветы и венки к недавно открытому здесь в Иерусалиме мемориалу в честь героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в январе этого года при участии руководства Израиля и президента России. Памятник знаменательный, он стоит в самом центре Иерусалима", - сказал российским журналистам посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Монумент "Свеча памяти" открыли 23 января 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Памятник установлен в парке Сакер, недалеко от зданий МИД Израиля, Верховного суда и Кнессета - израильского парламента. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий - и израильский - звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой, символизирующей концентрационные лагеря.

В этом году празднование Дня Победы в Израиле проходит в особом режиме из-за мер по предупреждению распространения коронавируса: без присутствия на мероприятиях ветеранов и без массовых скоплений людей. Отменено традиционное шествие ветеранов в Иерусалиме, из-за строгих санитарных мер акции "Бессмертного полка" проходят в новом формате: колонны автомобилей и мотоциклов с фотографиями героев войны и флагами Победы проезжают по улицам и делают остановки у домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить их, сохраняя предписанную дистанцию.

Такие авто- мотопробеги уже состоялись в Нетании, Хайфе, Ашкелоне, Реховоте и Бат-Яме. "Мы проводим мероприятия в том формате, который сейчас позволителен и вписывается в рамки ограничений (в связи с коронавирусом - прим. ТАСС)", - пояснил Викторов.

Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы, начались в Израиле 7 мая с церемонии возложения венков к мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией в центре города Нетания, расположенного к северу от Тель-Авива. Этот монумент был возведен в 2012 году в центре Нетании на живописном берегу Средиземного моря, идейным наполнением мемориала является борьба света и тьмы, в которой свет призван символизировать Красную армию, побеждающую нацистов, в его центре установлена скульптура в виде крыльев голубя, традиционно символизирующего мир и добро.