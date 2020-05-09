В Москве прокуратура добилась выплаты вдове писателя Александра Зиновьева

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы добилась выплаты вдове писателя Александра Зиновьева 75 тыс. рублей как вдове участника Великой Отечественной войны. Как отмечается на официальном аккаунте прокуратуры Москвы в Instagram, Хамовническая прокуратура провела проверку по обращению вдовы о нарушении ее социальных прав.

"В ходе проверки доводы обращения подтвердились. Установлено, что в нарушение указа президента РФ "О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" территориальным органом Пенсионного фонда вдова участника Великой Отечественной войны не была включена в списки на получение единовременной выплаты", - сообщили в прокуратуре. После представления Хамовнического прокурора руководителю главного управления Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области о безотлагательном устранении нарушений закона ей была произведена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей.

Как стало известно ТАСС, речь идет о вдове писателя, философа и публициста Александра Зиновьева (с 1976 по 1990 год был лишен гражданства после публикации романов "Зияющие высоты", "Светлое будущее"). В годы войны он окончил авиашколу и весной 1945 года совершал боевые вылеты на территории Германии и Польши, был награжден орденом Красного знамени.

Как сообщили в прокуратуре, Хамовнический межрайонный прокурор Артем Тарасов 8 мая посетил вдову и поздравил ее с наступающим праздником.