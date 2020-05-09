{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве прокуратура добилась выплаты вдове писателя Александра Зиновьева

Она получит 75 тыс. рублей как вдова участника Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы добилась выплаты вдове писателя Александра Зиновьева 75 тыс. рублей как вдове участника Великой Отечественной войны. Как отмечается на официальном аккаунте прокуратуры Москвы в Instagram, Хамовническая прокуратура провела проверку по обращению вдовы о нарушении ее социальных прав.

"В ходе проверки доводы обращения подтвердились. Установлено, что в нарушение указа президента РФ "О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" территориальным органом Пенсионного фонда вдова участника Великой Отечественной войны не была включена в списки на получение единовременной выплаты", - сообщили в прокуратуре. После представления Хамовнического прокурора руководителю главного управления Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области о безотлагательном устранении нарушений закона ей была произведена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей.

Как стало известно ТАСС, речь идет о вдове писателя, философа и публициста Александра Зиновьева (с 1976 по 1990 год был лишен гражданства после публикации романов "Зияющие высоты", "Светлое будущее"). В годы войны он окончил авиашколу и весной 1945 года совершал боевые вылеты на территории Германии и Польши, был награжден орденом Красного знамени.

Как сообщили в прокуратуре, Хамовнический межрайонный прокурор Артем Тарасов 8 мая посетил вдову и поздравил ее с наступающим праздником.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посол США в России почтил память погибших во Второй Мировой войне
Джон Салливан и представители разных видов войск ВС США, проходящие службу в посольстве в Москве, отметили День Победы церемонией возложения венков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС